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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Уровень антисемитизма растет на Украине. Там же говорят о "провале Кремля"

08:0012.04.2018
(обновлено: 08:01 12.04.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyФакельное шествие в Киеве. 29 января 2018Факельное шествие в Киеве. 29 января 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В докладе Центра Кантора при университете Тель-Авива отмечается усиление антисемитизма в Восточной Европе. Особую тревогу вызывает Украина, где ситуация сильно ухудшилась. Однако украинские СМИ со ссылкой уже на американских социологов утверждают, что в их стране к евреям относятся лучше, чем в остальной Восточной Европе. РИА Новости разбиралось, чьи оценки соответствуют действительности и что такое новая форма антисемитизма.

Страх и отчаяние

В Восточной Европе намечается очень опасная тенденция. "Попытки реабилитировать и прославлять лидеров националистов, которые активно сотрудничали с нацистами в реализации антиеврейской политики и в истреблении евреев во время Второй мировой войны, активизировались в связи с возрождением националистических настроений в Восточной Европе", — констатируют специалисты Центра Кантора на основании мониторинга ситуации с антисемитизмом в мире за 2017 год.

© Фото : предоставлено пресс-службой ЕЕКПрезентация доклада Центра Кантора о состоянии антисемитизма в 2017 году в Университете Тель-Авива. 11 апреля 2018 года
© Фото : предоставлено пресс-службой ЕЕК
Презентация доклада Центра Кантора о состоянии антисемитизма в 2017 году в Университете Тель-Авива. 11 апреля 2018 года

На Украине увеличилось число проявлений антисемитизма — как насильственных, так и "других типов его выражения". Причем эксперты оговариваются, что картина не полная.

"По нашей оценке, фактическое количество таких случаев может быть больше, поскольку евреи отказываются заявлять о них", — утверждают составители имеющегося  в распоряжении РИА Новости доклада.

Если в докладе за 2016 год отмечалось, что на Украине антисемитизм "охарактеризован нападениями на еврейские святыни без должной реакции на такие нарушения со стороны властей и правоохранительных органов", то год спустя стало очевидно: сами члены общин об этом молчат. Неужели перестали надеяться на помощь? Или попросту боятся?

Не так поняли

Между тем за полторы недели до публикации доклада Центра Кантора украинские издания пестрели громкими заголовками: "На Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе". А в публикациях можно увидеть пассажи вроде "политика Кремля провалилась".

Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана в городе Умань, Украина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вдобавок СМИ не забывали упоминать о том, что 22 марта СБУ задержала "группу подготовленных в России диверсантов", причастных к "совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей". На опубликованных пресс-службой СБУ фотографиях видно, что помимо холодного и огнестрельного оружия у секретных "наемников российских спецслужб", одетых, как ни странно, в куртки с надписью "Россия", были с собой небольшие триколоры и десятки георгиевских ленточек.

Информацию об антисемитизме журналисты взяли из релиза американского исследовательского центра Pew, посвященного ситуации в Польше. В нем говорится и об отношении к евреям в соседних странах. И по этим данным, только пять процентов украинцев не хотят видеть евреев своими согражданами. Действительно, самый низкий показатель среди стран Восточной Европы. Но…

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© Фото : предоставлено Винницкой областной думой
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Это показатель из исследования, проведенного в 2015 году. И если к нему обратиться, выясняется, что речь идет только об украинских католиках (10% населения) и православных (78%), которые интересовали центр Pew, а не о всех гражданах страны. Респондентам предлагался выбор: "Хотели бы вы, чтобы евреи были 1) вашими согражданами; 2) вашими соседями; 3) членами вашей семьи". И выяснилось: среди относящих себя к православным украинцев 13% не хотят иметь соседей-евреев (у католиков таких 21%), а 29% не желают с ними породниться (среди  католиков — 48%, один из самых высоких показателей по Восточной Европе).

"Как видим, полная картина значительно отличается от той, которая была подана в наших СМИ, утверждающих, что на Украине самый низкий уровень антисемитизма", — подчеркивает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Согласно еще одному исследованию, проведенному компанией Gfk Ukraine в конце 2017 года, 12% украинцев в возрасте 14–29 лет негативно относятся к возможному переезду евреев в их район. Нейтрально — лишь около трети молодежи Украины.

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© Фото предоставлено Всеукраинским благотворительным фондом Хэсэд Арье
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Исход близок

Если говорить о мире в целом, число нападений на евреев снизилось на 6,9%, утверждают специалисты Центра Кантора. Вместе с тем в той же Европе повышается уровень ненависти к евреям в школах и социальных сетях.

Поэтому еврейские общины не чувствуют себя в безопасности. Такая тенденция связана, скорее всего, с усилением ультраправых движений, особенно в Восточной Европе, констатируют исследователи. В Польше, к примеру, за минувшие несколько месяцев было осквернено несколько синагог. В Кракове и вовсе 15 января вандалы напали на пытавшихся помешать им полицейских.

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В еврейском сообществе Европы предпосылок для улучшения ситуации не наблюдают и подумывают о бегстве с континента. А говоря о новой форме антисемитизма, приводят мрачные исторические параллели.

Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
© РИА Новости / Валерий Мельников
"Как в далеком 33-м": евреи не чувствуют себя в безопасности в Европе
"Уходят в прошлое закамуфлированные формы антисемитизма, радикалы по всей Европе перестали стесняться и придумывать сложные формы преследования евреев через критику Государства Израиль, антисемитизм крайне правых или крайне левых. Сегодня все громче звучат дикие, но хорошо известные из истории клише — еврей виновен, просто потому что он еврей! Участились случаи проявления бессовестной и откровенной ненависти, направленной против евреев. Еврей — эксплуататор, еврей — убийца, еврей — банкир. Мы как будто вернулись на 100 лет назад", — возмущается глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.

Однако вместо решения проблемы евреи видят, лишь как убийцы их предков в глазах миллионов граждан некоторых стран превращаются в героев.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПаломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине

 

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