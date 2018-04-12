Уровень антисемитизма растет на Украине. Там же говорят о "провале Кремля"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В докладе Центра Кантора при университете Тель-Авива отмечается усиление антисемитизма в Восточной Европе. Особую тревогу вызывает Украина, где ситуация сильно ухудшилась. Однако украинские СМИ со ссылкой уже на американских социологов утверждают, что в их стране к евреям относятся лучше, чем в остальной Восточной Европе. РИА Новости разбиралось, чьи оценки соответствуют действительности и что такое новая форма антисемитизма.
Страх и отчаяние
В Восточной Европе намечается очень опасная тенденция. "Попытки реабилитировать и прославлять лидеров националистов, которые активно сотрудничали с нацистами в реализации антиеврейской политики и в истреблении евреев во время Второй мировой войны, активизировались в связи с возрождением националистических настроений в Восточной Европе", — констатируют специалисты Центра Кантора на основании мониторинга ситуации с антисемитизмом в мире за 2017 год.
На Украине увеличилось число проявлений антисемитизма — как насильственных, так и "других типов его выражения". Причем эксперты оговариваются, что картина не полная.
"По нашей оценке, фактическое количество таких случаев может быть больше, поскольку евреи отказываются заявлять о них", — утверждают составители имеющегося в распоряжении РИА Новости доклада.
Если в докладе за 2016 год отмечалось, что на Украине антисемитизм "охарактеризован нападениями на еврейские святыни без должной реакции на такие нарушения со стороны властей и правоохранительных органов", то год спустя стало очевидно: сами члены общин об этом молчат. Неужели перестали надеяться на помощь? Или попросту боятся?
Не так поняли
Между тем за полторы недели до публикации доклада Центра Кантора украинские издания пестрели громкими заголовками: "На Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе". А в публикациях можно увидеть пассажи вроде "политика Кремля провалилась".
Информацию об антисемитизме журналисты взяли из релиза американского исследовательского центра Pew, посвященного ситуации в Польше. В нем говорится и об отношении к евреям в соседних странах. И по этим данным, только пять процентов украинцев не хотят видеть евреев своими согражданами. Действительно, самый низкий показатель среди стран Восточной Европы. Но…
"Как видим, полная картина значительно отличается от той, которая была подана в наших СМИ, утверждающих, что на Украине самый низкий уровень антисемитизма", — подчеркивает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Согласно еще одному исследованию, проведенному компанией Gfk Ukraine в конце 2017 года, 12% украинцев в возрасте 14–29 лет негативно относятся к возможному переезду евреев в их район. Нейтрально — лишь около трети молодежи Украины.
Исход близок
Если говорить о мире в целом, число нападений на евреев снизилось на 6,9%, утверждают специалисты Центра Кантора. Вместе с тем в той же Европе повышается уровень ненависти к евреям в школах и социальных сетях.
Поэтому еврейские общины не чувствуют себя в безопасности. Такая тенденция связана, скорее всего, с усилением ультраправых движений, особенно в Восточной Европе, констатируют исследователи. В Польше, к примеру, за минувшие несколько месяцев было осквернено несколько синагог. В Кракове и вовсе 15 января вандалы напали на пытавшихся помешать им полицейских.
В еврейском сообществе Европы предпосылок для улучшения ситуации не наблюдают и подумывают о бегстве с континента. А говоря о новой форме антисемитизма, приводят мрачные исторические параллели.
Однако вместо решения проблемы евреи видят, лишь как убийцы их предков в глазах миллионов граждан некоторых стран превращаются в героев.