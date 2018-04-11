Пожизненно осужденного пустили в храм в "Бутырке" после просьбы патриарха

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Осужденный к пожизненному лишению свободы сможет посещать богослужения на территории столичного СИЗО №2 "Бутырка" после ходатайства патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в среду в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл в воскресенье, на Пасху, посетил Бутырскую тюрьму, пообщался с персоналом следственного изолятора и заключенными.

Как сообщили в патриархии, один из пожизненно осужденных попросил патриарха "походатайствовать о возможности посещения храма данной категорией осужденных". Отвечая ему, предстоятель заметил, что посещение храма — это "законное требование верующего человека", особенно в местах лишения свободы, "где вера — единственная радость и поддержка". Патриарх заверил осужденного, что подумает, "как сделать это, учитывая требования и правила исправительных учреждений" (в местах лишения свободы на "пожизненников" накладываются строгие ограничения).

"Девятого апреля, в понедельник Светлой седмицы, по сложившейся традиции в Покровском храме следственного изолятора №2 города Москвы состоялось праздничное богослужение с участием всех священнослужителей, духовно окормляющих это учреждение… Перед началом богослужения в храм был приведен один из осужденных к пожизненному лишению свободы, с которым накануне общался святейший патриарх", — сообщили в РПЦ.

В пресс-службе предстоятеля выразили надежду, что "этот прецедент послужит тому, чтобы и другие пожизненно заключенные тоже получали бы возможность посещения храма".

По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход. В числе икон, с которыми шествовали пришедшие на службу, был образ преподобного Серафима Саровского, подаренный патриархом во время его визита в следственный изолятор в день Пасхи.