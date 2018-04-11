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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Раввин Лазар: попытки преуменьшить масштаб преступлений нацизма недопустимы

14:3511.04.2018
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОткрытие интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем. Архивное фото.Открытие интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в День освобождения узников концлагерей сделал заявление для общественности, в котором выразил благодарность солдатам и офицерам Красной армии и призвал дать "самый решительный отпор" любым оправданиям нацизма и попыткам возродить нацистскую практику в наши дни.

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

"День освобождения узников фашистских концлагерей, который сегодня отмечает мировое сообщество, – это, прежде всего, день, когда надо сказать спасибо нашим ветеранам. И тем, кто прошел концлагеря и чудом выжил, и, разумеется, тем, кто их спас: солдатам и офицерам стран-союзников, в первую очередь солдатам и офицерам Красной армии, которая освободила большинство нацистских "фабрик смерти". Давайте оглянемся вокруг: может быть, кто-то из этих героев живет рядом с нами, и мы можем выразить им свою признательность, словом и делом", — говорится в заявлении Берла Лазара, которое распространила его пресс-служба.

По словам главного раввина, необходимо усвоить уроки той страшной трагедии и сделать все возможное, чтобы исключить ее повторение где бы то ни было в будущем.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Я пережил Освенцим": истории бывших узников концлагеря
"70 лет назад, когда на Нюрнбергском процессе были обнародованы страшные факты о нацистской системе геноцида и массового истребления людей, родился лозунг: "Не забудем, не простим". Я верю, что он и сегодня сохраняет свою актуальность. Преступления, совершенные во время Второй мировой войны, это не просто история – это история, продолжающая влиять на современность. Недаром до сих пор продолжаются попытки преуменьшить масштаб преступлений нацизма, попытки пересмотреть ответственность тех или иных лиц или движений, сотрудничавших с нацизмом, даже объявить их "борцами за национальное освобождение"! Любым таким действиям необходимо давать самый решительный отпор, вплоть до уголовной ответственности: это наш долг и перед бывшими узниками нацизма, и перед теми, кто рисковал жизнью, освобождая этих узников из лагерей", — сказал Лазар.

Точно так же, продолжил он, как нельзя позволить забыть историю, нельзя прощать те государства и режимы, которые так или иначе повторяют нацистскую практику в наши дни. Раввин признал, что, "к сожалению, есть еще немало стран, правители которых проводят в жизнь расистские законы, создают концлагеря для оппозиции, ведут войну с собственным народом и устраивают провокации против соседей".

"Убежден, что с существованием подобных режимов нельзя мириться. Здесь недопустимы рассуждения о "государственном суверенитете" или "невмешательстве во внутренние дела": ведь такое "невмешательство" оборачивается гибелью многих тысяч людей. Мировое сообщество после Второй мировой войны создало механизмы для обуздания террористических режимов: надо просто их реально использовать, чтобы не было больше нигде концлагерей, чтобы не было репрессий против гражданского населения, чтобы не лилась кровь невинных", — отмечается в заявлении.

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