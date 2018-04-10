Депутат Госдумы назвал реконструкцию Сергиева Посада прекрасной идеей

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Реконструкция Сергиева Посада и присвоение ему особого статуса – это прекрасная идея, которая привлечет людей к традиционным духовным ценностям, способствует развитию знаний об исторических традициях России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что среди общественности, представителей местной и федеральной власти стали возникать идеи, связанные с тем, чтобы попытаться придать Сергиеву Посаду особый статус и провести реконструкцию города. Этой реорганизацией можно было бы подчеркнуть особый исторический и духовный статус города, полагает он.

"Эта идея прекрасная – сделать из Сергиева Посада духовный центр и усилить его, в том числе, и значение как центр паломничества, духовного туризма. Это прекрасная, великолепная идея. Все, что касается обустройства и благоустройства, украшения наших городов, поселков, тем более, когда речь идет о таких важнейших духовно-исторических центрах … это заслуживает всяческой поддержки", — сказал Вяткин.

По мнению парламентария, развитие Сергиева Посада будет "хорошим подспорьем" для того, чтобы многие люди дополнительно обратились к традиционным духовным ценностям. "Это будет способствовать развитию не только знаний о наших исторических традициях, но и привлечет дополнительное внимание к тому, что несли эти традиции", — пояснил он.