Байкеры намерены провести исторический пробег "Куликово поле - Косово поле"

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Организаторы культурно-исторического пробега "Русские Балканы" собираются передать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу провезенный ими через всю Сербию стяг святого князя Лазаря Косовского и готовы в будущем совершить мотопробег "Куликово поле – Косово поле", сообщил во вторник РИА Новости организатор акции, председатель Федерации мототуризма России Евгений Строгов.
Пробег "Русские Балканы" с участием байк-клуба "Ночные волки" прошел во второй половине марта по территории Сербии и Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Участники проехали свыше двух тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетили православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов.
Также в планах российских байкеров — мотопробег "Куликово поле – Косово поле". Обе битвы имели историческое значение для двух стран, России и Сербии, и произошли примерно в одно время (Куликовская битва в 1380 году, Косовская – в 1389-м), отметил организатор акции.
По словам Строгова, в тех сражениях было много общего, вплоть до названий битв: Косово поле — от сербского слова "кос" ("дрозд"), Куликово поле – от слова "кулик". В обоих случаях речь идет о птице. Князья Дмитрий Донской и Лазарь Сербский, как исторические личности, также во многом схожи, оба являются объединителями своих земель в борьбе против иноземных захватчиков. Правда, есть и различие: если Куликовская битва положила конец монголо-татарскому игу на Руси, то после кровопролитной битвы на Косовом поле Сербия, наоборот, на пять столетий подпала под власть турок.