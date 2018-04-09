Суд приговорил к тюрьме проповедника, связанного с терактом в Джакарте

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Суд в Индонезии приговорил к девяти годам тюрьмы мусульманского проповедника за подстрекательство к совершению двойного взрыва в Джакарте в мае 2017 года, сообщает газета Straits Times.
По данным издания, 38-летнему Кики Махаммаду Икбалю были предъявлены обвинения в подстрекательстве к совершению теракта во время проповеди 19 мая 2017 года в мечети города Бандунг в индонезийской провинции Западная Ява.
Сообщается, что подсудимый был задержан 5 июня 2017 года после того, как была установлена связь между ним и двумя террористами.