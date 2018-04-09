Глава Ингушетии призвал духовенство работать на объединение общества

НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал религиозных деятелей республики работать на объединение общества.

"Религия традиционно является фундаментальным фактором консолидации общества. Тем не менее и сегодня, и вчера отдельные представители духовенства нарушают ключевой принцип своей деятельности – объединять людей. Духовенство должно своими действиями, образом жизни показывать пример взаимного согласия, высокой духовности и терпимости, не разделяя общество республики на своих и чужих, выстраивать доброжелательные отношения с представителями всех религиозных течений без исключения", — сказал Евкуров в понедельник, выступая с ежегодным посланием к парламенту региона.

Он также обратил внимание управления по делам религии при главе республики, лидеров мусульманских общин и имамов мечетей муниципальных образований на необходимость организации совместной работы "по достижению согласия среди всех религиозных общин Ингушетии".