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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Телеканал RT запустил мультимедийный проект об истории царской семьи

13:2409.04.2018
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© Фото : Public DomainВеликая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня ТатьянаВеликая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
© Фото : Public Domain

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Телеканал RT в сотрудничестве с Государственным архивом России накануне столетней годовщины расстрела царской семьи Романовых запустил мультимедийный проект #Romanovs100, рассказывающий о ее истории в 4 тысячах оригинальных фотографиях из личного архива, сообщила пресс-служба телеканала.

Крестный ход в память о гибели семьи царя Николая II в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

"RT в сотрудничестве с Государственным архивом России запустил масштабный мультимедийный кроссплатформенный проект #Romanovs100, в рамках которого расскажет историю семьи Романовых в 4000 оригинальных фотографиях из их личного архива. Пользователи смогут увидеть наиболее полную на сегодняшний день фотоколлекцию царской семьи", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект реализуется на четырех социальных медиа-платформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней, с 8 апреля по 17 июля, в аккаунтах проекта будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.

"Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом. На Facebook высококачественные снимки и панорамы из коллекции Романовых переплетутся с лиричными историями о жизни Николая II, его супруги Александры Федоровны, их детей и друзей. Фотографии также будут представлены в виде видео-нарратива, сопровождающегося музыкой, написанной Петром Наличем специально для проекта… Сайт проекта #ROMANOVS100 (доступен на русском и английском языках) — http://ru.romanovs100.com/", — сообщили в пресс-службе.

Логотип телеканала Russia Today
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сообщается, что в Instagram появится свой аккаунт и у любимой собаки царевича Алексея – спаниеля Джоя, который сам расскажет о жизни своих хозяев. На YouTube документальные видеоролики раскроют исторические детали, показывая парадную и бытовую стороны жизни семьи. В Twitter будет выстроена история от первого лица через аккаунты Николая, его жены Аликс, доктора Боткина и сестер Романовых, чей аккаунт продолжит вести британский историк Хелен Раппапорт. Над проектом #Romanovs100 работает команда #1917LIVE — исторической Twitter-реконструкции событий 1917 года в России.

"#Romanovs100 — это своеобразный исторический фото-пазл, созданный на платформе соцсетей и рассказывающий историю царской семьи через их собственные снимки. Романовы были одними из первых фотолюбителей в мире. Выражаясь современным языком, Романовы были первыми фотоблогерами — у них было несколько камер, на которые фиксировалось практически каждое значимое событие их семейной жизни. Благодаря проекту, нашей аудитории откроется многогранность венценосной семьи: как последних правителей Российской Империи, как любящей и заботливой семьи, как романтичных путешественников, как любителей собак и, конечно, как страстных фанатов фотографии", — приводятся в пресс-релизе слова автора идеи проекта Кирилла Карнович-Валуа.

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