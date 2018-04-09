Телеканал RT запустил мультимедийный проект об истории царской семьи

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Телеканал RT в сотрудничестве с Государственным архивом России накануне столетней годовщины расстрела царской семьи Романовых запустил мультимедийный проект #Romanovs100, рассказывающий о ее истории в 4 тысячах оригинальных фотографиях из личного архива, сообщила пресс-служба телеканала.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

"RT в сотрудничестве с Государственным архивом России запустил масштабный мультимедийный кроссплатформенный проект #Romanovs100, в рамках которого расскажет историю семьи Романовых в 4000 оригинальных фотографиях из их личного архива. Пользователи смогут увидеть наиболее полную на сегодняшний день фотоколлекцию царской семьи", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект реализуется на четырех социальных медиа-платформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней, с 8 апреля по 17 июля, в аккаунтах проекта будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.

"Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом. На Facebook высококачественные снимки и панорамы из коллекции Романовых переплетутся с лиричными историями о жизни Николая II, его супруги Александры Федоровны, их детей и друзей. Фотографии также будут представлены в виде видео-нарратива, сопровождающегося музыкой, написанной Петром Наличем специально для проекта… Сайт проекта #ROMANOVS100 (доступен на русском и английском языках) — http://ru.romanovs100.com/", — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в Instagram появится свой аккаунт и у любимой собаки царевича Алексея – спаниеля Джоя, который сам расскажет о жизни своих хозяев. На YouTube документальные видеоролики раскроют исторические детали, показывая парадную и бытовую стороны жизни семьи. В Twitter будет выстроена история от первого лица через аккаунты Николая, его жены Аликс, доктора Боткина и сестер Романовых, чей аккаунт продолжит вести британский историк Хелен Раппапорт. Над проектом #Romanovs100 работает команда #1917LIVE — исторической Twitter-реконструкции событий 1917 года в России.

"#Romanovs100 — это своеобразный исторический фото-пазл, созданный на платформе соцсетей и рассказывающий историю царской семьи через их собственные снимки. Романовы были одними из первых фотолюбителей в мире. Выражаясь современным языком, Романовы были первыми фотоблогерами — у них было несколько камер, на которые фиксировалось практически каждое значимое событие их семейной жизни. Благодаря проекту, нашей аудитории откроется многогранность венценосной семьи: как последних правителей Российской Империи, как любящей и заботливой семьи, как романтичных путешественников, как любителей собак и, конечно, как страстных фанатов фотографии", — приводятся в пресс-релизе слова автора идеи проекта Кирилла Карнович-Валуа.