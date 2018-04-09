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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Семь дней радости: о чем не забыть на Пасху

08:0009.04.2018
(обновлено: 08:01 09.04.2018)
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© РИА Новости / Семен АпасовПерейти в фотобанкПразднование Пасхи во ВладивостокеПразднование Пасхи во Владивостоке
© РИА Новости / Семен Апасов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Алексей Михеев. У православных наступила долгожданная Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного "Привет!" говорят "Христос воскрес!", отменяются все посты, и каждый может забраться на церковную колокольню и огласить окрестности пасхальным звоном. Как провести эти дни с пользой, выяснял корреспондент РИА Новости.

Зарубежные страны. Израиль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гробница Христа, Грааль и Пилат: сможет ли наука убедить скептиков?
Казалось бы, что тут непонятного? Нужно ходить друг к другу в гости, "разговляться" за праздничным столом после почти полутора месяцев строгого поста, дарить друг другу крашеные яйца. Можно хоть каждый день ходить в храм, где всю неделю каждый день совершается праздничный крестный ход. Чего же еще? Ну, возможно, вспомнить о тех, кто всего этого лишен.

"С каждым годом я все яснее понимаю, как важно разделить нашу радость с другими людьми. Не только собраться вместе за столом с друзьями и родственниками, а пойти к тем, кому тяжело, кто не может сходить в храм, побывать на службе. Это и пациенты больниц, и заключенные тюрем. Пасха всеобъемлюща, и христиане призваны нести ее другим", — размышляет руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Празднование Благовещения в России
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПравославные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.Верующие в Великую субботу у Свято-Троицкого собора в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдновременно с этим православные христиане встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой, день, когда во всех храмах освящают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Одновременно с этим православные христиане встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой, день, когда во всех храмах освящают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.Прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТакие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Такие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБлаговещение отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила к деве Марии с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.Священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Благовещение отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила к деве Марии с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкНа Благовещение на Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.Верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
На Благовещение на Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле Воскресения Христова эта традиция потеряла смысл, поскольку главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
После Воскресения Христова эта традиция потеряла смысл, поскольку главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл так объясняет этот обычай: "Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы", и люди также становятся свободными, когда "устремляются к небу, когда побеждают самих себя".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл так объясняет этот обычай: "Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы", и люди также становятся свободными, когда "устремляются к небу, когда побеждают самих себя".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, также в течение всей Великой субботы в храмах освящают пасхальную пищу.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, также в течение всей Великой субботы в храмах освящают пасхальную пищу.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле Божественной литургии в Великую субботу патриарх совершает традиционный ежегодный объезд московских храмов, список которых до последнего момента держится в секрете.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
После Божественной литургии в Великую субботу патриарх совершает традиционный ежегодный объезд московских храмов, список которых до последнего момента держится в секрете.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ своем традиционном пасхальном послании патриарх Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав христианам приобретения "духовной зоркости" и "божественного присутствия в жизни".
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.Прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В своем традиционном пасхальном послании патриарх Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав христианам приобретения "духовной зоркости" и "божественного присутствия в жизни".
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПервоиерарх РПЦ призвал верующих подарить свою любовь, заботу и внимание близким и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Первоиерарх РПЦ призвал верующих подарить свою любовь, заботу и внимание близким и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.
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Пасха в тюрьме

Изображение Иисуса Христа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Даже апостолы не поверили": что говорят историки о воскресении Христа
В этом году московский следственный изолятор № 2, знаменитую Бутырку, посетил патриарх Кирилл. Как это всегда было принято на Руси, на Пасху он зашел в камеры, раздал заключенным пасхальные подарки и пожелал им "не озлобиться и не очерстветь душой". Как важно для них даже простое письмо с поздравлением, и как на самом деле сложно написать такое письмо, напоминает и Легойда. Одно время он отвечал за переписку с узниками в журнале "Русский паломник".

"У меня есть добрый знакомый, который занимается такой работой в одном из столичных приходов. Это, кстати, требует больших сил, если подходить серьезно и глубоко, ведь не так просто недежурно и без пафоса поделиться с незнакомым человеком радостью о воскресшем Боге", — продолжает глава синодального отдела.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТворожная пасха у храма Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Творожная пасха у храма Христа Спасителя

В эти пасхальные дни он вспоминает и о близких погибших от недавнего страшного пожара в Кемерово и просит помнить о том, что, несмотря на всю радость Светлого Христова Воскресения, боль и страдания не ушли из мира. "Наше сердце не может успокоиться до тех пор, пока мы примем эту боль на себя. Надо хотя бы попробовать, попытаться". 

Выставка Янтарные вехи истории в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рождество: почему для науки Иисус Христос — реальный персонаж
В понедельник при поддержке Церкви труппа Малого театра покажет детям из нуждающихся и многодетных семей "Метель" Пушкина.

Пасха в автобусе

На Светлой неделе в далеком от Москвы Забайкалье по улицам Читы ездит пасхальный автобус — тоже с подарками. Он останавливается у всех торговых центров и социальных приютов. Идея проста — вынести Пасху за церковную ограду, поделиться радостью со всеми, кто еще не слышал о воскресшем Христе или не может прийти в храм. Горожане к флешмобу относятся по-разному, но идею одобряют.

"Советую в эти дни больше радоваться, стараться не спорить со своими близкими и сотворить какое-нибудь доброе дело. Очень хороший пример нам год назад показал один из местных высоких чинов. Вместе с сотрудниками он посетил районный детский дом и отвез всех детей в бассейн. А потом эти чиновники стали приезжать к ним играть в футбол, проводить другие спортивные турниры, просто беседовать", — рассказывает митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл призвал россиян прочитать Евангелие "от начала и до конца"
По его словам, детям это оказалось куда нужнее, чем торты, конфеты и другие угощения, которые обычно привозят в социальные приюты. Поэтому архиерей настоятельно советует в пасхальные дни подарить побольше внимания бездомным, пожилым и просто нуждающимся людям и жалуется, что не хватает времени помочь всем.

"Церковь учит нас жить, быть может, вопреки тому, что происходит вокруг. Несмотря на весь ужас и боль, жить по закону любви. Не нужно стыдиться проявлять эту любовь к нашим детям, нашим близким, любить свою малую родину, свое Отечество, людей, которых мы каждый день встречаем, идя на работу или провожая детей в школу. Только так наша жизнь наполнится и станет преображаться. И это главный урок Светлой недели для всех нас", — заключает он.

Пасха навсегда

Самое трудное, считает пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, не потерять ту удивительную пасхальную радость, которую, раз испытав, хочется переживать вновь и вновь.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Росии Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Росии Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя

"Главный смысл жизни любого православного человека — встретить и провести в этом мире праздник Пасхи так, чтобы почувствовать отблеск той бесконечной радости, которая нас ожидает после смерти. Конечно, Церковь благословляет и разговеться после поста, и утешиться после тяжелого труда работы над собой, но человеческая радость непременно должна сочетаться с духовным ликованием от чуда воскресения нашего Бога", — рассказывает он.

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Праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
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Религия и мировоззрение
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