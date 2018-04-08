Патриарх Кирилл призвал россиян прочитать Евангелие "от начала и до конца"

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном телеобращении к россиянам поздравил их с наступившим праздником Пасхи, и призвал всех хотя бы раз в своей жизни прочитать главную книгу православия — Евангелие.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 8 апреля.

"Воскресение Иисуса Христа — это центральное событие всей человеческой истории. Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит во ад и, наконец, воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную. При этом Господь ни к чему не принуждает человека. Но ждет наших, пусть даже небольших, усилий, на которые всегда откликается благодатной помощью", — сказал патриарх.

По его словам, сделать ли шаг навстречу Богу — это свободный выбор каждого человека, который "сложно сделать, пока мы не вполне понимаем, что выбираем". Предстоятель Русской церкви признал, что сегодня существует немало ложных представлений о том, что именно предлагает Евангелие и в чем заключается христианская вера.

"В эти светлые дни я хотел бы призвать всех — и верующих, и неверующих: возьмите в руки Евангелие и просто прочитайте его от начала и до конца. Постарайтесь всмотреться в образ Спасителя. Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир. И ваше сердце исполнится той же радости, которую испытали некогда ученики, увидевшие воскресшего Учителя", — сказал патриарх в ТВ-обращении.

По его словам, путь в вечную жизнь "пролегает через заботу о ближнем". "Я призываю всех в эти светлые дни проявить заботу о тех, кто рядом с нами или даже о тех, кто от нас далеко, но нуждается в нашей помощи", — добавил предстоятель.