В РПЦ рассказали, как относятся к освящению куличей в торговых центрах

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Русской православной церкви не поддерживают практику освящения куличей в торговых центрах и пекарнях и призывают верующих самим идти в храмы и освящать там "пасхальную трапезу".

По традиции, православные христиане освящают пасхальную пищу в субботу, накануне главного церковного праздника (в этом году Пасха приходится на 8 апреля). Это можно сделать во всех православных храмах в течение всего дня.

Ранее информационное агентство "Омскрегион" сообщило о том, что митрополит Омский и Таврический Владимир не благословил освящение куличей в торговых центрах и пекарнях с той целью, чтобы люди сами приходили в церковь и освящали пасхальную трапезу, а не покупали уже освященный товар в магазинах. По данным СМИ, местная епархия уже не первый год не освящает куличи для продажи.

"Человек должен сам приложить усилие"

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил РИА Новости, что поддерживает подобную практику.

"Это немного такое утилитарное отношение к чину освящения — полагать, что можно освятить куличи где-то на производстве, в магазинах или пекарнях, и этого будет достаточно. Это неправильно. Смысл освящения пасхальной трапезы ведь не только в том, чтобы капля святой воды попала на конкретный кулич, а чтобы человек сам применил бы некоторое усилие, пришел в храм и здесь, помолившись, совершил это освящение куличей и пасох", — сказал Волков.

"Торговые центры не заменят храм"

Он добавил, что "очень многие люди именно в этот день, или впервые, или раз в год, приходят в храм, и для многих это освящение становится первым знакомством с церковью, многие воцерковляются именно после этого".

В свою очередь заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал РИА Новости, что традиция освящения куличей именно в храмах очень давняя, и ей люди следовали даже во времена антирелигиозных гонений в советское время.

"Эта традиция действительно является радостной, ей следует подавляющее большинство наших православных соотечественников, она передается из поколения в поколение и обладает, на мой взгляд, совершенно неоспоримой ценностью. Я думаю, что заменить эту традицию продажей освященных куличей в торговых центрах значило бы поставить ее под вопрос, и даже ее разрушить", — сказал Кипшидзе.

Он признал, что сегодня "потребительское сознание предлагает людям удовлетворить свои потребности либо просто не вставая из компьютера, либо в рамках посещения мест, подобных современным торговым центрам".

"Я считаю, что духовная традиция с этой тенденцией не только не совпадает, но и вступает с ней в противоречие. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши соотечественники не поддавались искушению заменить в предпасхальный день посещение храма посещением торгового центра", — добавил собеседник агентства.