Патриарх Кирилл призвал в Великую субботу "беречь духовные силы" для Пасхи

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Великую субботу в храме Христа Спасителя призвал верующих сохранять внутренний мир и покой в этот день и "не реагировать с раздражением на окружающий мир", чтобы сберечь силы для главного торжества в жизни христиан — праздничной пасхальной ночи.

"День покоя Великой субботы, в который сам Христос упокоился, является напоминанием нам о том, как важен покой для полноты человеческой жизни, для духовной концентрации, для сосредоточения мыслей и для искренней молитвы. В преддверии Пасхи особенно нужно хранить ум свой и сердце в покое", — сказал патриарх в своей проповеди.

Он признал, что сделать это бывает очень трудно, потому что все верующие в этот день заняты различными приготовлениями к празднику Воскресения Христова: уборкой своих жилищ, приготовлением пищи, поздравлением родных, близких и знакомых.

"Этот день всегда наполнен многими делами. Но как важно нам помнить о том, что это особый день покоя. И даже поневоле, по необходимости совершая многие дела, — внутренне пребывать в покое, не раздражаться, не реагировать на окружающий нас мир и особенно на то, что может у нас вызвать внутреннее напряжение, но пытаться оставаться в состоянии покоя. Это нужно для того, чтобы сберечь свои духовные силы для самого главного торжества в нашей жизни — пасхальной ночи, для встречи воскресшего Христа, победившего смерть", — отметил предстоятель.

Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия.

"Это особенный день, в который торжество Спасителя, победившего распятие, смерть и человеческую злобу, еще не явлено миру, но эта победа уже есть, и ее результатом является изведение из ада всех ветхозаветных праведников, которые томились там до пришествия в мир Спасителя", — сказал патриарх.

По окончании Божественной литургии предстоятель РПЦ, по традиции, освятил многочисленные куличи у стен храма Христа Спасителя, а также выпустил в небо белых голубей. В этом году день Великой субботы совпал с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, в который и существует обычай выпускать птиц на волю.