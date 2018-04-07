В Хмеймим отправят несколько тысяч куличей для российских военных

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Несколько тысяч куличей к Пасхе отправят на авиабазу Хмеймим для российских военнослужащих в Сирии, сообщили в Минобороны России.

"В канун Светлого Христова Воскресения, в Великую Субботу 7 апреля, по окончании Литургии наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва освятил куличи, переданные в дар российским воинам в рамках гуманитарной акции "Пасха в Сирии", которая традиционно проводится Московской Патриархией, Главным управлением по работе с личным составом ВС РФ и Всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство", — говорится в сообщении.

Добавляется, что куличи, украшенные яйца для военных после освещения будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии. Их будут сопровождать представители Минобороны, ветеранской организации "Боевое братство" и хор "Благозвонница".

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