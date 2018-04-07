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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Благодатный огонь еще не сошел. Но чудо в Иерусалиме уже случилось

08:0007.04.2018
(обновлено: 08:15 07.04.2018)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПаломники идут крестным путем по ИерусалимуПаломники идут крестным путем по Иерусалиму
© РИА Новости / Антон Скрипунов

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Десятки тысяч христиан устремляются в Иерусалим к празднику Пасхи, чтобы увидеть церемонию схождения Благодатного огня. А накануне верующие проходят по Дороге скорби (Via Dolorosa), чтобы "пережить вместе с Христом его путь на казнь". Корреспондент РИА Новости присоединился к паломникам из разных стран и выяснил, почему священный город трех религий здесь называют не иначе как "центр Земли".

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© РИА Новости / Яков Андреев
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Дорога скорби начинается у Львиных ворот. Вспоминая тот или иной эпизод крестного пути Иисуса Христа, паломники делают на ней девять остановок. В Страстную пятницу их здесь столько, что в этой толпе очень легко заблудиться.

Женщина в черной одежде, едва заслышав русскую речь, бросается мне на помощь. Знакомимся. Ее зовут Мария. Уже пять месяцев она послушница одного из греческих монастырей в Иерусалиме.

© РИА Новости / Антон СкрипуновПослушница греческого монастыря на горе Елеон Мария
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Послушница греческого монастыря на горе Елеон Мария

"Сама я из Тобольска. Как здесь оказалась? Пару лет назад посещала Святую землю как обычная паломница. Мы приехали на гору Фавор (где произошло Преображение Господне. — Прим. ред.), и там я села на скамейку рядом с монахом-греком. Он по-русски ничего не понимает, а я — по-английски. Но мы как-то нашли общий язык, представляете?" — восторженно рассказывает она.

Монах оказался настоятелем обители Вознесения на горе Елеон. Он предложил Марии пожить в монастыре на Святой земле. Она подумала и решилась — продала "небольшое дело", которое было у нее на родине, и приехала.  

"Вообще, я к Богу пришла через большое горе. У меня два года назад сын умер от тяжелой болезни. Спортсмен, 27 лет всего", — делится она.

Символично или нет, но разговор этот мы вели около четвертой остановки на Via Dolorosa, где Христос встретился со своей матерью. Теперь на этом месте армянский монастырь.

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Уже со следующей, пятой остановки путь становится в буквальном смысле теснее. Паломники сворачивают на узкую улочку, усеянную арабскими лавками. Идешь и не понимаешь, куда она выведет. А голова идет кругом от обилия совершенно несовместимых звуков. Тут палестинский мальчишка завлекает русских паломников и туристов: "Кукурудза! Кукурудза!", тут из расположенной напротив парикмахерской (чего только нет в исторической части Иерусалима!) несется восточная музыка; а тут еще проходящие мимо паломницы во весь голос тянут: "Господи поми-и-и-и-лу-у-у-й!" Такой гремучей смесью темпераментов, нравов и обычаев Иерусалим ошеломляет уже не первое столетие. 

Возле места, где, по преданию, римские воины заставили Симона Киринеянина помогать Христу нести предназначенный для его казни крест (это пятая остановка), высокий мужчина в рясе и бейсболке напевает молитвы. Здесь на улицах постоянно слышится русская речь, и на нее уже не реагируют, а песнопения этого человека тут же привлекают внимание — они на английском. Отец Галлахер, католический священник из штата Иллинойс, проходит крестный путь вместе с православными.

© РИА Новости / Антон СкрипуновОтец Галлахер (справа) возле пятой остановки Via Dolorosa
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Отец Галлахер (справа) возле пятой остановки Via Dolorosa

"Я приехал сюда неделю назад, на праздник католической Пасхи (1 апреля. — Прим. ред.). Я тут впервые, этот город поразил меня до глубины души", — говорит он и спрашивает, откуда я.

"О, вы из России! Помолитесь там за меня, а я помолюсь за вас в Америке", — улыбается священник и неожиданно сворачивает в какой-то переулок. Дело в том, что маршрут Via Dolorosa у православных и католиков немного отличается. Последняя остановка у православных находится в Александровском подворье, почти возле храма Гроба Господня. А у католиков — в небольшом храме рядом, построенном на месте третьего падения Христа по пути на Голгофу.

© РИА Новости / Антон СкрипуновГрузинские паломники в центре Иерусалима
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Грузинские паломники в центре Иерусалима

Крестоносцы на улицах

Производство куличей. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Перед девятой остановкой есть небольшая улица с незамысловатым названием Эфиопский монастырь. В конце нее небольшая обитель IX века, в которой находится резиденция эфиопского епископа Иерусалима. Джерми уже много лет является смотрителем этого скромного монастыря.

"Вы из России? Там ведь тоже православные!" — восклицает он, показывая на храмовые иконы. Некоторые из них ничем не отличаются от тех, что висят в наших храмах. Но в целом стилистика эфиопских икон напоминает иллюстрации к детским книжкам. Джерми показывает Евангелие XVII века, украшенное миниатюрами. Вот уж где всем известная история становится по-настоящему красочной.

© РИА Новости / Антон СкрипуновПаломник из Эфиопии в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Паломник из Эфиопии в Иерусалиме

Эфиопские христиане сильно отличаются от православных как в вероучении, так и в обрядах. Но Пасху отмечают в один с ними день. Традиционное для Страстной пятницы крестное шествие с участием 60 священников и более тысячи прихожан местной эфиопской церкви обычно проходит сразу после греческой церемонии крестного пути, в обед.

Via Dolorosa верующие проходят с крестами в руках. Кто-то несет маленький деревянный крестик, они продаются тут за несколько долларов на каждом углу. А кто-то взваливает на себя большой крест, чуть ли не в "натуральную величину". Причем чаще всего, как ни странно, их привозят с собой.

Неманья и его сын Слободан идут в черных футболках с надписью на сербском "Крестоносцы Иерусалима", держа в руках большие кресты. Их они привезли из города Баня-Лука, столицы Республики Сербской, — непризнанного государства в составе Боснии и Герцеговины, где почти половина населения исповедует ислам.

© РИА Новости / Антон СкрипуновНеманья и его сын Слободан несут кресты у храма Гроба Господня
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Неманья и его сын Слободан несут кресты у храма Гроба Господня

"Эти кресты мы подарим местным христианам, чтобы они знали, что мы, православные Республики Сербской, всегда поддерживаем их", — с гордостью заявляет Слободан.

Незнакомец в белом

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© Фото : Мария Стефанова
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В субботу днем десятки тысяч христиан соберутся в храме Гроба Господня и его окрестностях, чтобы участвовать в схождении Благодатного огня. Иерусалим уже приготовился к этому событию: повсюду развешены таблички, на которых большими стрелками указан путь к самому главному храму христианства, а также выход из обнесенной стеной исторической части города, в ее тесных кривых улочках так легко заблудиться.

В Россию святыню повезет делегация Фонда Андрея Первозванного. Ее члены тоже прошли по Дороге скорби, оканчивающейся в храме Гроба Господня.

У входа на территорию церкви передо мной неожиданно возникает человек в светлом одеянии, с бородой и длинными волосами, как будто специально оделся в "стиле Иисуса Христа". Вот уже 27 лет уроженец Мичигана Джейкоб Джозеф ходит, как он сам утверждает, "без обуви и денег в кармане". С горящими глазами он рассказывает про свое призвание — повествовать людям "о чуде Евангелия".

"Кстати, в Америке меня все знают под именем "друган Иисуса", — сообщает он.

© РИА Новости / Антон СкрипуновДжозеф Джейкоб
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Джозеф Джейкоб

Джейкоб со своими проповедями объехал немало стран, но больше всего его тянет именно на Святую землю. На этот раз он в Иерусалиме уже две недели.

"Разве это не чудо, что я оказался тут, все эти люди тут оказались, чтобы славить Бога?" — говорит "друган Иисуса" и исчезает в толпе паломников.

© РИА Новости / Антон СкрипуновПродавец крестов в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Продавец крестов в Иерусалиме
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Религия и мировоззрение
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