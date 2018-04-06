Патриарх Иерусалима помолился с российскими паломниками о мире Святой земли

ИЕРУСАЛИМ, 6 апр — РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил помолился о мире на Святой земле вместе с членами делегации Фонда Андрея Первозванного, которая прибыла в Иерусалим для участия в церемонии схождения благодатного огня.

Участники встречи, которая прошла в здании Иерусалимской патриархии, помолились о том, чтобы на Святой земле прекратились распри.

"С самого момента основания Фонд Андрея Первозванного преследует только одну цель — сохранение традиций, веры и поддержка православных людей во всем мире", — сказал на встрече с патриархом глава Фонда Владимир Якунин. Он выразил обеспокоенность по поводу неспокойной обстановки в Палестине, где "опять пролилась кровь".

"Но мы верим, что эти проблемы будут преодолены и верим, что завтра Благодатный огонь опять сойдёт", — добавил Якунин.

В свою очередь патриарх Феофил поблагодарил российский народ за молитвы о Святой земле и поддержку. Особо он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку христиан Ближнего Востока.

"Наше оружие не физическое, наше оружие — молитва… Мы не перестанем молиться за президента России и весь российский народ", — заявил глава Иерусалимской церкви.

Кроме того, патриарх рассказал о том, чем закончился конфликт христианских конфессий с властями Иерусалима. В конце февраля три дня главная святыня христианства — храм Гроба Господня — была недоступны для пилигримов. Так христианские конфессии протестовали против планов мэрии обложить налогом их недвижимость и завершили акцию только после того, как им предложили переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания многомиллионных недоимок.

"Слава богу, все разрешилось благополучно… Мы уважаем местные власти и уважаем слова Господа: "Кесарево — кесарю, а богу — божие", — подчеркнул патриарх Иерусалима.

В субботу делегация Фонда Андрея Первозванного будет присутствовать на церемонии схождения благодатного огня, которую возглавит патриарх Феофил. После огонь будет доставлен членами Фонда в Москву, а оттуда роздан по всей России. Как сообщил Якунин, в прошлом году святыню смогли получить верующие в 72 российских городах и 6 иностранных государствах, включая Великобританию и США.