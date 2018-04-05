Глава Армении и понтифик посетили открытие памятника Нарекаци в Ватикане

Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане

Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане

ЕРЕВАН, 5 апр – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян и папа Римский Франциск посетили церемонию открытия памятника армянскому богослову и философу Григору Нарекаци в Ватиканских садах, сообщили в четверг в пресс-службе главы армянского государства.

"Памятник открыл чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ватикане Микаел Минасян. На церемонии присутствовали президент Армении Серж Саргсян и папа Римский Франциск", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

Двухметровый бронзовый памятник был отлит в Чехии. Его автором является народный художник Армении Давид Ереванци. Статуя была установлена при меценатской поддержке посла Минасяна и российского предпринимателя Артура Джанибекяна.

Копия памятника будет размещена в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

После открытия памятника состоялась экуменическая церемония с участием папы Франциска, католикоса всех армян Гарегина II и католикоса Великого Дома Киликийского Арама I (одного из ключевых армянских иерархов), заявили в пресс-службе.

Святой Григор Нарекаци (Григорий Нарекский, около 951 — 1003 годов) — армянский поэт, философ и богослов. Признан католической церковью одним из 36 "Учителей церкви". Вершиной его творчества считается лирико-мистическая поэма "Книга скорбных песнопений".