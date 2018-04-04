МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал недостойным поведение священника, исполнявшего песню "Мурка" среди прихожан в трапезной храма.

"Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого. Неважно, чем занимаются наши собратья у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своем ничем предосудительным. Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан. Хотя ведь ему там еще и подпевают", — написал Волков на своей странице в Facebook.

"Надо, конечно, нам что-то делать с порой возникающей проблемой стилистического несовпадения нашей формы и нашего содержания. Печально. Печальнее всего, что по этому ролику многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках. И тут уже ничего не объяснишь", — добавил он.

При этом он посчитал маловероятным, что опубликованный в сети ролик с исполнением песни — "монтаж и подстава".

Ранее патриарх Кирилл предостерег духовенство Русской православной церкви от служения "сиюминутным, суетным и, в конечном счете, тленным вещам". "На примере такого священника люди могут в конечном итоге перестать видеть сакральный характер церкви, поставив ее в один ряд с общественными организациями", — сказал тогда предстоятель РПЦ.

Песня "Мурка" появилась в первых десятилетиях XX века и считается одной из самых известных композиций в России.