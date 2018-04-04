Сборы от продажи билетов на "Страсти по Матфею" пойдут на лечение детей

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сборы от продажи билетов на ораторию "Страсти по Матфею", исполненную во вторник в Москве, будут направлены на лечение тяжелобольных детей, сообщил журналистам автор музыкального произведения, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы считаем очень важным, чтобы сборы от тех билетов, которые продаются, шли на детей. У нас есть сотрудничество с фондом "Линия жизни", который помогает тяжелобольным детям. Средства, собранные с концертов, мы перечисляем в этот фонд на лечение конкретных детей, которые имеют тяжелые заболевания. Я встречаюсь с этими детьми, я их вижу, то есть, мы знаем, куда идут наши деньги. И я радуюсь тому, что мы можем хотя бы небольшую лепту внести в это доброе дело", — сказал митрополит.

Он также отметил, что значительная часть билетов на ораторию, примерно две трети, распространялась на благотворительной основе. "Мы раздаем их бесплатно социальным учреждениям. Дети приезжают послушать эту музыку, так же как и на Рождественскую ораторию, которая исполняется в зимний период и в исполнении которой участвуют дети", — добавил иерарх.

Исполнение оратории "Страсти по Матфею" прошло во вторник вечером в столичном концертном зале Crocus City Hall, в числе исполнителей был победитель вокального проекта "Голос" иеромонах Фотий.