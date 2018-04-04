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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: атмосферу храма мы перенесли на сцену концертного зала

12:1204.04.2018
(обновлено: 12:34 04.04.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Архивное фото.Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Архивное фото.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Оратория "Страсти по Матфею" является миссионерским произведением – это проповедь, представляющая собой "синтез слова, музыки и визуальных изображений", заявил автор оратории, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Музыкальное представление "Страсти по Матфею" прошло во время Страстной недели у православных христиан во вторник, 3 апреля, в столичном концертном зале Crocus City Hall.

Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ораторию "Страсти по Матфею" исполнили в память о погибших в Кемерово
"Это самая главная история, которая когда-либо произошла на Земле. И это история не простого человека, а Бога, который стал человеком, нашего Спасителя. И в этом весь ее смысл и вся ее ценность", — сказал митрополит Иларион на пресс-подходе, говоря о содержании оратории.

По его словам, свою музыку он основывал на богослужебной традиции Русской православной церкви, за основу либретто взял литургические тексты. При этом музыкальное произведение опирается не только на русскую традицию (прежде всего, Шостаковича и Прокофьева), но "в ней слышны и влияние Баха, и более поздних композиторов", сказал автор оратории.

"Мне хотелось в этом произведении перенести атмосферу храма на сцену концертного зала, то есть, дать людям возможность почувствовать то, что мы чувствуем, когда приходим в храм в дни Страстной седмицы… Может быть, для тех людей, которые в храм не ходят, присутствие на таком концерте станет каким-то первым шагом к тому, чтобы открыть для себя Христа. Собственно, ради этого я и писал эту музыку", — пояснил митрополит Иларион.

На уточняющий вопрос, является ли оратория миссионерским произведением, он ответил, что для него это проповедь: "Просто проповедь можно вести при помощи слов, а можно осуществлять также при помощи музыки или даже при помощи живописи".

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Митрополит Иларион: смысл некоторых слов Христа открылся только со временем
"Та версия этого сочинения, которая уже несколько раз представлялась в "Крокус Сити Холле", представляет собой синтез слова, музыки и визуальных изображений. Визуальный ряд основан на православной канонической живописи: на византийских, балканских фресках, в некоторых случаях – фресках итальянских мастеров. И история Иисуса Христа через эти зримые образы как бы оживает перед глазами зрителей. Через текст она оживает перед слушателями. А через музыку ей придается определенное эмоциональное наполнение, которое уже передается людям", — заключил иерарх.

Оратория была впервые исполнена в 2007 году. С этого времени произведение прозвучало более 100 раз в городах России и зарубежья – от США до Австралии. Ораторию исполняли выдающиеся музыканты современности, лучшие оркестры, хоры и солисты мировой оперной сцены.

В этот раз повествование о последних днях земной жизни, смерти и воскресении Иисуса Хриcта исполнили Большой симфонический оркестр имени Чайковского, пять хоров и солисты, в числе который был победитель проекта "Голос-4" (2015 год) иеромонах Фотий. Текст Евангелия читал сам автор оратории – митрополит Иларион. 

Иеромонах Фотий. Архивное фото
© Фото : из личного архива иеромонаха Фотия
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий: больше не хочу участвовать в конкурсах
Победитель "Голоса" исполнил в оратории молитву "Надгробная песнь".

"Когда слушаешь это произведение, душа погружается в такое состояние, которое бывает, наверное, только на службе – когда присутствуешь на Крестопоклонной неделе или на чине погребения Христа. Ты сокрушаешься, сердце начинает переживать те события, которые были со Спасителем… Ты понимаешь, что ты находишься не на концерте, не на каком-то развлекательном мероприятии, а именно на каком-то таинстве. Не зря эту ораторию даже называют мистерией", — поделился своими впечатлениями иеромонах Фотий.

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