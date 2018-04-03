Путин провел телефонный разговор с константинопольским патриархом

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по завершении протокольного мероприятия от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в честь российской делегации из своей резиденции в Анкаре провёл телефонный разговор со святейшим патриархом константинопольским Варфоломеем, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин передал Варфоломею самые наилучшие пожелания от святейшего патриарха Кирилла", — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 3-4 апреля находится с двухдневным визитом в Турции. В Анкаре запланирован саммит России, Турции и Ирана по Сирии. Первый саммит трех лидеров по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2016 года.