Религиозным меньшинствам Ирака нужны гарантии безопасности, заявили в РПЦ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Религиозным меньшинствам Ирака – христианам, езидам и другим течениям – нужны гарантии безопасности, чтобы они смогли вернуться в свои дома, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Представитель Русской церкви посетил в конце марта Ирак, где встретился с властями республики и Курдской автономии, а также представителями различных религиозных течений. На этих встречах, как сообщил он, были проработаны многие вопросы, касающиеся проектов в гуманитарной сфере.

"Сегодня большая часть христиан, езидов и других общин, которые проживали в районе Ниневейской долины, находится по-прежнему в лагерях для беженцев. Процесс их возвращения в свои дома идет очень медленно, поскольку люди не чувствуют гарантий своей безопасности. Хотя война остановлена и основные силы боевиков разгромлены", — заявил Игумнов.

При этом сами общины, как отметил он, хотят "донести до мировой общественности следующий посыл": они нуждаются прежде всего в восстановлении прочного мира на иракской земле и "создании специальных условий для того чтобы люди могли вернуться в свои дома и получить гарантии безопасности на какое-то время". А говорить только о восстановлении поселений, инфраструктуры недостаточно, заключил Игумнов.