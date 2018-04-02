Металлодетекторы установят в храмах и церквях Приморья на время Пасхи

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время представления в администрации Приморского края. 6 октября 2017

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время представления в администрации Приморского края. 6 октября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение установить арочные металлодетекторы на входах в крупные церкви и храмы на время Пасхи, сообщает пресс-служба администрации края.

"Андрей Тарасенко поручил установить арочные металлодетекторы на входе в крупные церкви и храмы, а в местах массового скопления людей — перекрыть автомобильное движение. По словам главы региона, во время проведения массовых мероприятий люди должны себя чувствовать в полной безопасности", — говорится в сообщении.

Также Тарасенко отметил, что в церквях и храмах необходимо присутствие сотрудников силовых структур.

Как сообщает пресс-служба, ранее глава региона провел встречу с митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином, в ходе которой речь также зашла о безопасности во время празднования Пасхи в Приморье.

Пасху будут отмечать в воскресенье, 8 апреля.