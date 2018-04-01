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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Ударишь вербой — и не умру": праздничная надежда московской семьи

09:5401.04.2018
(обновлено: 09:59 01.04.2018)
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© Фото : Юлия МаковейчукБольшая семья московского священника Федора СоколоваБольшая семья московского священника Федора Соколова
© Фото : Юлия Маковейчук

Алексей Михеев

"Верба бьет, не я, а ты не умирай" — вдова одного из самых известных и любимых московских священников, который много лет занимался работой с военнослужащими и трагически погиб восемнадцать лет назад, матушка Галина Соколова, вспоминает свое детство в белорусской деревне. Там Вербное воскресение было любимым праздником. Одно из двенадцати главных православных торжеств, день, когда пришедшего на ослике в Иерусалим Христа встретили тысячи восторженных горожан, — о чем здесь задуматься нынешнему духовенству и как провести этот день с пользой для души и людей, разбирался корреспондент РИА Новости.

© Фото : Юлия МаковейчукВдова протоиерея Федора Соколова Галина Филипповна
© Фото : Юлия Маковейчук
Вдова протоиерея Федора Соколова Галина Филипповна

Дожить до Воскресения

Вербное воскресенье в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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За неделю до Пасхи: православные христиане встречают Вербное воскресенье
"Деточки, у нас папа разбился, его больше не будет с нами, он умер". Они стали рыдать, и вдруг я поняла, что мне нельзя плакать", — у Галины Соколовой девять детей. Их папа, настоятель Преображенского храма в Тушино протоиерей Федор Соколов, погиб в автокатастрофе в Ивановской области в 2000 году. На это Вербное воскресение его дочь Люба проводит мастер-класс по приготовлению творожной Пасхи по дореволюционному рецепту, а ее мама в это время занимается организацией благотворительной ярмарки в подмосковной Лобне. Все вырученные на ней средства пойдут на реабилитацию ее маленькой внучки Лизаветы, страдающей неизлечимой генетической болезнью.

"В Белоруссии раньше к Вербному теплело, и мама к этому дню всегда вышивала нам платьица. А теперь нет, и такое платье больше не наденешь. А говорят, потепление в мире", — смеется матушка Галина. В ее родной деревне в этот день был обычай украшать вербу в храме разноцветными лентами. Неся букетик домой и встретив по пути соседа, надо было прикоснуться им к его голове и быстро сказать: "Верба бьет, не я бью, за тыждень — велик день; не умирай, красное яичко дожидай" (через три дня после Вербного воскресенья у православных наступает Великий четверг, когда по сложившейся традиции положено красить яйца к празднику Пасхи).

"Эти слова звучали как: "Ты только не умирай! Доживи до Пасхи!" И я каждый раз бежала к нашей соседке тете Юле, которая очень болела и совсем не могла ходить, и била ее по голове вербой. Скрученная, с опухшими руками и ногами, мучившаяся болью в костях, она была очень маленького роста, и голос у нее был тонкий, мягкий, добрый. Она радовалась и желала мне счастья. И я запомнила ее на всю жизнь", — вспоминает Галина.

Когда ее дочери выросли, они тоже начали поздравлять своих соседей с праздником — в красивых платьях, с зелеными бантами и перевязанными ленточкой охапками вербы. "Моя соседка не ходит в храм, но она каждый год ждет и спрашивает: "А ко мне придешь, постучишь по мне?" — делится матушка.

© Фото : Юлия МаковейчукИнгредиенты для приготовления творожной пасхи по авторскому рецепту семьи Соколовых
© Фото : Юлия Маковейчук
Ингредиенты для приготовления творожной пасхи по авторскому рецепту семьи Соколовых

С молитвой о Кемерово

Страница пособия для молодежи Техника духовной безопасности
© Предоставлено пресс-службой Выборгской епархии
"Можно не надевать платок": православный комикс РПЦ ломает стереотипы
Синдром Ретта — редкое наследственное психоневрологическое заболевание, которое встречается почти исключительно у девочек и приводит к тяжелым поражениям мозга, сопровождаясь тяжелыми нарушениями дыхания и сердечного ритма. Оно требует сложной реабилитации и ежедневной работы специалистов. Тем не менее некоторые страдающие этой болезнью доживали до 50 и более лет. Единого протокола лечения синдрома не существует до сих пор.

Вербное воскресение матушка Галина проведет в церковной лавке в храме Спаса Нерукотворного. Пасхальные куличи, испеченные ее дочерьми, вязаные куклы, сумки ручной работы, украшения — все сделанное руками большого семейства, надеется она, купят прихожане и тем самым помогут семилетней Лизавете. Но это после службы. А на утреннем богослужении она будет молиться в том числе и о жертвах страшного пожара в кемеровском торговом центре. Особенно — о потерявшем всю семью Игоре Вострикове.

"Как его используют, не представляю. Разве можно представить себе, что он переживает дома, когда остается один? Неужели никто не понимает, как ему больно? И как больно его детишкам смотреть с неба на его страдания. Огорчает, что находятся люди, которые его ругают", — с болью говорит Галина.

© Фото : Юлия МаковейчукПасхальные куличи, испеченные семьей Соколовых
© Фото : Юлия Маковейчук
Пасхальные куличи, испеченные семьей Соколовых

Быть как ослик

Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в честь святителя Петра
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Священник надеется, что патриарх снова будет ездить "на ослике"
Настоятель лобненского Спасского храма протоиерей Михаил Трутнев считает маленькую ярмарку в своих "владениях" главным событиям Вербного воскресения в этом году и искренне верит, что Лиза получит так нужное ей лечение. Свое же служение он сравнивает с ощущениями ослика, на котором Христос въезжал в ворота Иерусалима.

"Икона, где Спаситель въезжает на нем в городские ворота, всегда напоминает мне о том, что священник по сути является таким же осликом. На нем в буквальном смысле ездят Божия благодать и Его дары. Он всегда должен помнить о том, что носит на себе Бога, и не уподобляться тому ослику, который видел, как перед ним стелют одежды и пальмовые ветви и, наверное, думал, что это все для него. Каждый священник должен постоянно помнить, что почитают не его, а Бога, которого он несет", — говорит священник.

В настоящее время Лизе нужно около 300 тысяч рублей только на полугодовой курс занятий с логопедом. Но ее большая семья не унывает. "Жизнь с Богом продолжается. Не представляю, как люди вообще без Него живут", — с доброй улыбкой прощается со мной матушка Галина.

© Фото : Юлия Маковейчук Галина Соколова и мать Елизаветы Любовь Белобородова
© Фото : Юлия Маковейчук
Галина Соколова и мать Елизаветы Любовь Белобородова
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Религия и мировоззрение
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