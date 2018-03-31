После смерти — на Кипр: последнее чудо Великого поста

Алексей Михеев

Еще тридцать лет после воскресения и вознесения Христа на острове Кипр жил его самый близкий друг — Лазарь, которого Он вернул к жизни буквально из гроба. "Здесь лежит друг Христов", — написано на его гробнице в островной столице Ларнаке. Сегодня православная церковь вспоминает одно из главных чудес христианства. В чем смысл Лазаревой субботы и какие деликатесы в этот день разрешены верующим за обедом — в материале РИА Новости.

Заставить Бога заплакать

"Иди вон", — сказал Христос другу, который умер четыре дня назад и уже лежал в гробнице. "Смотри, как он любил его", — говорили иудеи, заметив слезы на глазах Иисуса. По мнению богословов и историков церкви, чудесное воскрешение уже практически разлагающегося мертвеца должно было убедить древних иудеев, что Христос тоже воскреснет, а современному человеку — напоминать о том, что и его ждет всеобщее воскресение из мертвых.

"Еще Он хотел ободрить апостолов перед предстоящими страшными испытаниями. Показать им, что идет на страдания добровольно, а не вынужденно терпит злую человеческую волю. Представляете, воскресить человека, который четыре дня лежит в пещере, в жарком климате, его тело начало истлевать", — объясняет настоятель храма преподобного Серафима Саровского в московском Сити, известный публицист и богослов протоиерей Максим Козлов.

По его словам, в других чудесах такого рода, — а в Евангелиях описаны воскрешение Христом и сына наинской вдовы, и дочери Иаира, начальника синагоги в Капернауме, — "атеистически настроенные авторы" позже видели чуть ли не выведение из комы. Но вот возвращение к жизни Лазаря призвано окончательно убедить всех сомневающихся — перед ними Бог.

"Особенность чуда воскрешения Лазаря — он вернулся из места "невозврата". Если бы он восстал в день смерти, то саму его смерть можно было бы принять за сон. Если бы это произошло в течение трех дней после кончины, можно было бы сказать, что "душа вернулась в тело после странствий по поверхности земли". Но по истечении трех дней душа умершего, по преданию, должна была взойти на суд к Богу. И участь ее на четвертые сутки уже всецело была в руках Божьих. Следовательно, вернуть душу в тело мог только Он", — рассуждает преподаватель Сретенской духовной семинарии иеромонах Ириней (Пиковский).

Первый епископ острова Афродиты

Воскресший Лазарь вскоре уплыл на Кипр, чтобы спастись от замысливших убить его фарисеев. До сих пор день его памяти на острове — практически национальный праздник, отмечается с оркестрами и военным парадом. Несколько лет назад частицу мощей святого с греческого острова в Россию привез патриарх Кирилл, сейчас она находится в столичном Зачатьевском монастыре. Но традиция возведения храмов в честь Лазаря Четверодневного в нашей стране так и не сложилась, в Москве есть всего два небольших кладбищенских храма, освященных в его честь.

© Фото : Мария Стефанова У храма святого Лазаря Четверодневного, Ларнака, Кипр © Фото : Мария Стефанова У храма святого Лазаря Четверодневного, Ларнака, Кипр

"В мировоззрении нынешнего поколения православных верующих это событие, как и некоторые другие, не переживаются и не воспринимаются с той интенсивностью, как это предполагает церковный устав и смысл этих праздников. Могу связать это с тем, что большую долю нашей паствы составляют люди, недавно пришедшие в храм. Не укорененные в традиции церковной жизни, они только идут к обретению нужного понимания смыслов. И это недостаток нашего внутрицерковного образования. Мы знаем об этом", — сетует отец Максим.

Зато в России сложилась своя народная традиция — в этот день ездили срезать вербу для украшения храмов к празднику Входа Господня в Иерусалим. В Греции же выпекают особое сдобное печенье, которое называют "лазарчики", напоминающее маленьких человечков, завернутых в погребальные пелены.

Экзистенциальный мрак



Однако в просвещенной Франции эта история обрела и другие смыслы. Воскрешенного Лазаря как символ ужаса познания загробной жизни впервые ввел в мир европейской литературы "принц французских поэтов" Леон Дьеркс. В поэме Lazare он изобразил зловещего безумца, с которым никто не решался заговорить и от которого как от чумы шарахался весь Иерусалим. В России этот образ вдохновил Леонида Андреева: в начале ХХ века он создал апологию предавшего Христа Иуды Искариота и роман "Дневник Сатаны". Дьявола там облапошивают римские горожане, и выглядит он нуждающимся в сочувствии неудачником.

"Чудо воскресенья, совершившееся над Елеазаром, является не радостным евангельским обетом, а какой-то диаболической силой, которая трупу вернула жизненную силу, но не могла вселить в него отлетевший дух. Ужас андреевского рассказа зародился в анатомическом театре, а не в трагедии человеческого духа", — отзывался о бестселлере Андреева поэт Максимилиан Волошин.

Отчасти с ним согласен и протоиерей Максим Козлов. "Узнать весь ужас путешествия души в некую область, отделенную от Бога (ведь до Воскресения Христова души всех, даже пророков и праведников, после смерти пребывали в преисподней), узнать эту бездну мучения и вернуться в мир — разве может после этого даже самое смешное и трогательное в нем изгладить то знание, которое Лазарь, единственный человек на земле, достоверно получил?" — размышляет священник.

Но сотни киприотов каждый год приходят в Ларнаку, чтобы вспомнить человека, на гробнице которого начертано: "Друг Христов". А в России в Лазареву субботу, завершающую Великий пост, верующим разрешается побаловать себя рыбной икрой.