Раввин Лазар в Песах призвал всех евреев уменьшать "территорию несвободы"

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с праздником Песах, который в этом году начинается вечером 30 марта.

"Песах – праздник свободы нашей. В эти дни мы с особой силой осознаем, что свобода – один из самых ценных подарков, которые мы получаем от Господа. Наверное, даже самый ценный после священного дара жизни! Ведь нам есть с чем сравнивать – мы обрели свободу совсем недавно, старшее поколение хорошо помнит, каково было жить в безбожном государстве тотальной несвободы", — говорится в обращении раввина.

По словам Берла Лазара, в этот день евреи вспоминают "о египетском рабстве, о бедах, об угнетении – потому что по-настоящему ценить свободу способен лишь тот, кто побывал в неволе". "Именно поэтому в дни Песах каждый должен не просто помнить о тех событиях, но ощущать себя так, словно это он сам выходит из Египта – здесь и сейчас", — отметил Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.

Он добавил, что "истинная свобода – это не анархия, не вседозволенность: это осознанный выбор, четкое понимание того, куда ты идешь, каковы твои цели и ради каких ценностей ты живешь".

"Наши предки покидали Египет даже без хлеба, только с мацой – потому что для них освобождение было результатом веры в Бога, возможностью служить Ему, идти за Ним хоть в пустыню", — говорится, в частности, в обращении.

"Сегодня у нас есть свобода веры, есть демократические свободы, как в любой нормальной стране. Но у каждого имеется еще своего рода "территория несвободы" — те области, где мы зависим от неблагоприятных внешних обстоятельств или от собственных вредных привычек. И Песах мобилизует нас, чтобы уменьшить эту "территорию несвободы", чтобы сокращать ее год от года – и, соответственно, подниматься все выше по пути свободы – пути, который ведет к Богу", — отметил Берл Лазар.