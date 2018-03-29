Священник надеется, что патриарх снова будет ездить "на ослике"

МОСКВА, 29 МАР – РИА Новости. Возрождение древнего русского богослужебного чина "шествия на осляти" с участием патриарха и правителя страны могло бы стать интересным событием для ученых-богословов, заявил заместитель председателя Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Через несколько дней православные верующие отмечают день Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресение. Один из двенадцати главных богослужебных ("двунадесятых") праздников в XVI веке сопровождался ярким действом, когда патриарх Московский и всея Руси выходил из кремлевского Успенского собора и садился на молодого осленка в воспоминание о том, как Иисус Христос въехал на таком же животном в Иерусалим. Под уздцы патриаршего ослика вел царь, за ними шли москвичи в одеждах жителей Святой земли. Традиция прекратилась с восшествием на царский престол Петра I и упразднением патриаршества.

"В истории бывают интересные перемены – кто знает, не доживем ли мы и в наше время до интересных исторических возвращений, и увидим нечто подобное нашими глазами… Я не беру на себя роль предсказателя и пророка, и тем более не имею никакой "инсайдерской" информации по этому вопросу – просто выражаю предположение, в основательности которого многие из нас смогут убедиться в ближайшие годы", — сказал священник после своей лекции в МИА "Россия сегодня".

Отец Максим подчеркнул, что выражает свое частное мнение. "Такие события имели место быть в другой традиции церковно-государственных отношений. Думаю, что вектор сегодняшнего их развития можно считать направленным в ту же сторону, и на некоем этапе этого развития можно будет надеяться на возрождение подобного рода чинопоследования", — добавил он.

Священник также отметил, что возрождение патриаршего крестного хода на ослике стало бы замечательной реконструкцией исторических событий и большим подарком для церковных ученых, занимающихся литургическими исследованиями. Он специально подчеркнул, что дистанцируется от любых возможных политических аллюзий, и только ратует за "возрождение старой действительности в новых формах".

"Шествие на осляти" совершалось не только в Москве – по царскому указу, с 1669 года чин проводился в Астрахани, Рязани, Казани, Тобольске, Новгороде и Ростове, а в процессии участвовали архиерей и воевода. Этот красивый древний обычай упразднили в период правления Петра I, так как император считал унизительным для царской особы вести лошадь, на которой сидит патриарх, — после 1693 года документов о проведении шествия не сохранилось.