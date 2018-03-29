РПЦ будет развивать религиозный туризм в Иордании

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и посол Иордании в РФ Амджад Оде Адайле обсудили в четверг сотрудничество в области религиозного туризма, сообщает иорданское агентство Аммун.

По данным агентства, в ходе встречи прошло обсуждение сотрудничества в области активизации туризма, в частности религиозного туризма, а также посещения исторических мест и паломничества к христианским святыням.

Как отмечает агентство, митрополит Иларион выразил свою признательность и уважение королю Иордании Абдалле II, отметив его роль в защите христианского присутствия на Востоке и усилия короля, направленные на поддержание мира и межкультурного и межрелигиозного диалога.

Илларион выразил готовность РПЦ способствовать посещению священного для христиан места Аль-Махтас российскими туристами.

Стороны обсудили освещение святого места Аль-Махтас в российских церковных СМИ и на православном канале "Спас".

Иларион в свою очередь поддержал эту идею и выразил готовность отправить съемочную группу телеканала "Спас" для съемок религиозного документального фильма о святых местах в Иордании.

Аль-Махтас – священное для христиан место в Иордании, и третье самое посещаемое паломниками место после Гроба Господня и церкви Рождества Христова, ассоциируемое с крещением Иисуса Христа.