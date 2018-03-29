В РПЦ предостерегли от самосуда и мщения на фоне трагедии в Кемерово

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Каждый виновный в трагедии в Кемерово должен понести ответственность по закону, и надо предоставить законодательной власти возможность приводить в исполнение такого рода приговоры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя тему возможного "самосуда" со стороны родственников погибших.
"Человек не должен сам пытаться вершить правосудие, потому что в таком случае оно превращается в самосуд", — сказал представитель РПЦ. По его словам, человек, ослепленный горем, может и ошибиться, начать мстить тому, кто на самом деле не виноват.
"Христос говорил в Нагорной проповеди: "Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую". Это тот принцип непротивления злу, который в христианской этике является основополагающим. Зло порождает зло. С христианской точки зрения, победителем зла является не тот человек, который адекватно ответил, отомстил за себя, а тот, кто сумел прекратить зло", — отметил митрополит.
Глава ОВЦС выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торговом центре. "Это общенациональная трагедия, общенациональное горе, и не случайно люди по всем городам страны сегодня приходят для того, чтобы возложить цветы, приходят в храмы для того, чтобы помолиться о безвинно погибших. В этой трагедии нет таких слов, которые могли бы утешить тех, кто потерял своих близких", – сказал архиерей.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.