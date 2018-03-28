Мусульмане Татарстана решили перечислить свой заработок кемеровчанам

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Все сотрудники Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана приняли решение перечислить свой однодневный заработок в пользу пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, сообщает в среду сайт ДУМ РТ.

"Коллектив Духовного управления мусульман РТ, а также его учрежденных организаций — фонда "Вакф РТ", Издательского дома "Хузур", Комитета по стандартам Халяль, "ДУМ РТ Хадж" — принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово", — говорится в сообщении.

Таким образом сотрудники муфтията приняли участие в акции благотворительного фонда "Закят" ДУМ Татарстана по сбору средств жертвам пожара, и "своим примером призывают всех неравнодушных татарстанцев выразить поддержку кемеровчанам".

Принять участие в благотворительной акции может каждый желающий, уточнили в муфтияте. Денежные средства принимаются в офисе фонда "Закят" в Казани, а также на его банковский счет с указанием "для Кемерово".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Среда в России объявлена днем общенационального траура.