Строгов: "Ночные волки" не дали "выбить почву из-под ног" на Балканах

БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Культурно-исторический пробег "Русские Балканы" прошел без инцидентов, несмотря на информационное напряжение вокруг него, следующая поездка российских байкеров в регион назначена на июнь, сообщил РИА Новости организатор акции, председатель Федерации мототуризма России Евгений Строгов.

Пробег "Русские Балканы" с участием "Ночных волков" по территории Сербии и Республики Сербской БиГ проходит с 19 по 28 марта. Участники проехали свыше 2 тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетили православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов. Во вторник участники культурно-исторического пробега прибыли в Белград.

Власти Боснии и Герцеговины за неделю до акции запретили въезд на территорию страны байкерам Александру Залдостанову и лидеру сербских "Ночных волков" Саше Савичу, объявив их "угрозой национальной безопасности". Тем не менее, по словам участников, ни одного инцидента в ходе поездки не произошло.

"Мы больше десяти лет уже совершаем паломничества, именуемые "Русскими Балканами", и полускандальную известность получили в последнее время благодаря информационным вбросам и прочей суете, которая, на самом деле, отвлекает человека в Сербии и России от главного – от нашей веры", — заявил агентству председатель Федерации мототуризма России.

По его словам, акция направлена на единение славянских народов. "Они знают нашу историю очень хорошо, и знают, что главное – выбить почву из-под ног, а почва — это вера, православие. Выбив его, можно делить славян как угодно, и крутить ими, и вертеть", — отметил Строгов.

По его словам, следующая поездка мотоциклистов на Балканы состоится в рамках ежегодного маршрута, приуроченного к годовщине битвы на Косово с турками 28 июня 1389 года – дню памяти Видовдан.

"Он стартует из Москвы 20 июня, этот маршрут, именуемый "Славянский мир". Мы будем на мотоциклах, потому что лето. В нем примут участие не только православные представители нашего мотоклуба, но и другие мотоциклисты, мы заинтересованы в том, чтобы все славяне принимали участие — из Словакии, Чехии, Польши", — сказал собеседник агентства.

По мнению председателя Федерации мототуризма России, людям из разных стран интересно участие в таких акциях, потому что "то, что называется общественной дипломатией, нормальными человеческими отношениями, работает и оно отлично от виртуального мира".