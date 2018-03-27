В Пермской епархии проходят панихиды и молебны по погибшим в Кемерово

Жители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Жители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

ПЕРМЬ, 27 мар — РИА Новости. В храмах Перми молятся за упокой душ погибших и выздоровление пострадавших при пожаре в Кемерово, сообщили РИА Новости в информационно-издательском отделе Пермской епархии Русской православной церкви.

Во вторник в православных храмах и часовнях Перми после уставных утренних богослужений начались панихиды и молебны по пострадавшим и выжившим в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Службы продолжаются весь день.

"В Перми, также как и в других епархиях Русской православной церкви, проходят панихиды и молебны по погибшим и пострадавшим в результате пожара в Кемерово", — рассказали агентству в пресс-службе.

В Пермской епархии подчеркнули, что горе жителей Кемерово не имеет границ, оно является общим для всех верующих граждан.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).