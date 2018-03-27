В парижском Троицком соборе отслужат панихиду по жертвам пожара в Кемерово

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. Панихиду по жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово отслужат во вторник в Троицком соборе на набережной Бранли в Париже.

"Во вторник 27 марта 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Троицком кафедральном соборе в Париже будет отслужена панихида по жертвам трагедии в торговом центре в Кемерово в 15.00", — говорится в сообщении собора в Facebook.

Кафедральный Троицкий собор находится на территории Российского духовно-культурного центра на левом берегу Сены.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).