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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Где был ваш Бог?!" Поможет ли Церковь жертвам пожара в Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (394)
08:0027.03.2018
05531
© AP PhotoСвященник проводит обряд с родственниками подстардаших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018Священник проводит обряд с родственниками подстардаших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© AP Photo

Алексей Михеев

Русская православная церковь уже предложила любую поддержку пострадавшим и родным погибших при пожаре в торговом центре в Кузбассе. Чем может помочь священник родным и близким жертв и что он ответит на вопрос "почему Бог допускает подобное?" — в материале РИА Новости.

По данным МЧС России на вечер 26 марта, при пожаре в четырехэтажном торговом центре в Кемерово погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства отравление угарным газом. Кадры с выпрыгивающими из окон в попытке спастись от неминуемой смерти людьми обошли все социальные сети.

© РИА Новости / Александр ПатринПерейти в фотобанкПожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
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Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово

"У нас по восемь священников приезжали в больницы. Молились, пытались утешить — целый день в приемных отделениях. Мы открыли горячую линию, на нашей странице во "ВКонтакте" люди просили помочь узнать о своих родственниках. Прихожане храмов хотели разгребать завалы, сделать хоть что-то", — рассказывает руководитель социального отдела Кемеровской епархии протоиерей Геннадий Князев.

Можно ли объяснить смерть

В феврале, через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово, разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс в Орск. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Для жителей небольшого степного города это стало шоком. Священник орского храма в честь священномученика Пантелеимона Александр Курсаков одним из первых приехал в аэропорт и пытался утешить родных погибших.

Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"У меня в доме живет девочка — я смотрел в окно, как она гуляет с красивой пятнистой собакой, — мама ее погибла. А в соседнем доме мать потеряла сына. Понимаете, священник для людей — это служитель Бога. А зачем нужен Бог, если Он допускает такие трагедии? Это огромная проблема, откуда берется зло. Но люди понимают ее иначе — почему Бог не вмешивается, когда их близкие вынуждены умирать такой ужасной смертью? И им не расскажешь, что ценой жизни одного человека Господь может направить другого. Просто потому, что так делать нельзя", — делится он.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАкция памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Акция памяти о жертвах крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье

Отец Александр пытался помочь обращавшимся к нему, привлекая их к делам милосердия: возил в интернаты для инвалидов, просил друзей в любое время дня и ночи ехать утешать отчаявшихся. Но он все равно считает, что нужных слов, чтобы объяснить произошедшее, ему так и не удалось подобрать. А второй раз никто не спросит — такие вопросы два раза не задают.

"Священник может помочь не тем, что возьмет за руку и молвит: "Перетерпите, все пройдет". Священник, если берет за руку, должен вести человека, пока тот не скажет: "Спасибо, я все понял". И не для того, чтобы от него наконец отстали", — размышляет он.

По информации РИА Новости, жертвы катастрофы Ан-148 до сих пор не преданы земле. В администрации региона даже примерные даты похорон погибших назвать затруднились.

Страх, что священник захочет денег

"Проблема в том, что люди не совсем понимают, какую помощь Церковь может оказать. Они совершенно не знают, что просить, у них нет опыта общения с нами. Пришлось отдельно объяснять, что мы все делаем бесплатно. Но когда человек в шоке и не знает, что делать, ему не поможешь сопереживанием. Иногда практически единственным способом остается молитва", — говорит руководитель социального отдела Кемеровской епархии. Телефоны отца Геннадия выложены в открытом доступе во всех социальных сетях и на интернет-ресурсах.

Автомобиль скорой помощи у здания Кемеровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставлены тела погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пучков опроверг слухи о "сотнях погибших" в Кемерово
О людском страхе того, что священники попросят денег и найдут способ "попиариться" на чужой трагедии, вспоминает и орский священнослужитель Александр. "Когда упал самолет, я думал: как это, ехать в аэропорт, говорить: "Давайте помолимся, у вас тут родственники погибли"? Как это воспримут? Подумают, что мы опять "нашли возможность заработать"? Неважно, что бесплатно — включите телевизор или в интернет зайдите", — горько делится он.

Но священник обязан успокоить человека в его горе. "Пусть даже водки налить, а через 20 минут поговорить. Хоть что-то сделать для его покоя. И только потом можно сказать: "Слушай, есть люди, которым тоже плохо, давай поможем им вместе", — размышляет батюшка.

Бог виноват или шапку носить надо?

Одна из прихожанок орского Пантелеймоновского храма много лет видела во сне падающий самолет. После гибели сына она говорит, что если бы была возможность все изменить, она бы просила ребенка каждый день готовиться к неизбежному и достойно принять свою участь.
"Вопрос нужно ставить так: как ты относишься к Богу и был ли Он нужен тебе до этого момента. Чаще вопрос: "где был Бог" задают не те, кто жил, обходясь без Него, а тут раз и горе. Невинные страдают не от Бога, а от нашей халатности. Не Бог что-то придумал, а мы сами подвели невинных людей. Это наша вина. Бог ничьей смерти не хочет", — солидарен с ней кемеровский протоиерей Геннадий.

Посещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Егор Еремов
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"Вытащить из ада": вещие сны и явления умерших в трактовке Церкви
Церковь не дает четкого ответа на вопрос, почему к нам приходит беда. Принято считать, что все дело в первородном грехе Адама и Евы. "Вот лежит в реанимации мальчик с менингитом, и он умрет. Иди скажи его маме, что он в шапке не ходил: "Ты его учила ходить в шапке?" И Бог тут ни при чем. Бог может исцелить — но это не просто так же бывает. И простое "хочу жить" — здесь не аргумент. Нужно объяснить: "Это для того, чтобы…" — а такого "чтобы" нет", — размышляет отец Александр из Орска.

"Пойми, это не Бог его в реанимацию положил. Это жизнь, которую сам человек себе придумал. И самолет не Бог создал, и не Бог его уронил. Есть люди, которые винят правительство, летчиков, но разве они из космоса берутся? Они точно так же думают, что никогда раньше самолет не падал и сегодня не упадет. Это не Бог такой и не человек, это время такое. Никто не хочет начать поиск отвественности с себя, только ищут крайнего", — заключает он.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРодственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. 26 марта 2018

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский обратился ко всем оставшимся в живых: "Православная церковь не оставит вас в эти тяжелые минуты. Мы примем всех, чтобы помочь пережить боль невосполнимых утрат". В эти минуты священники Кузбасса по-прежнему находятся с теми, кто потерял своих близких.

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