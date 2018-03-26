"Народный храм" будет освящен на северо-западе столицы

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уникальная шатровая церковь Новомучеников и исповедников Всероссийских, возведенный в рамках городской "программы-200", стал первым православным храмом в московском районе Строгино и примером настоящего "народного строительства", сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Государственной думы РФ Владимира Ресина.



Храм представляет собой однокупольное шатровое здание, созданное по индивидуальному проекту. Он возведен в стиле древнерусских памятников архитектуры XVI века, характерных для эпохи Ивана Грозного — аналогом ему может служить знаменитый храм Вознесения в Коломенском. Иконы для храмового иконостаса были написаны самими прихожанами, а сам иконостас полностью выполнен за счет добровольных пожертвований жителей района.

© Фото : пресс-служба депутата ГД РФ Владимира Ресина иконостас храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино © Фото : пресс-служба депутата ГД РФ Владимира Ресина иконостас храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино



"Это дает все основания считать храм "народным"", — отметили в пресс-службе.



По словам Ресина, в Строгино сложился "блестящий сплав" в лице строителей, настоятеля, прихода и префектуры, который позволяет не просто возвести стены, а выстроить "мощную духовную составляющую" в деле воспитания подрастающих поколений.



В свою очередь, зампрефекта СЗАО Михаил Галанин подчеркнул, что храм в честь Новомучеников и исповедников не станет последним на территории Строгино. "Район застраивался в советское время, когда о возведении храмов и речи не было. Сегодня совместно с викариатством мы рассматриваем дальнейшее развитие этого направления. Подобрали несколько площадок, после обсуждений с жителями района будет принято решение о строительстве еще одного храма в Строгино", — сказал чиновник.