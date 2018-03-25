Папа Римский Франциск в Пальмовое воскресенье призвал молодежь не молчать

ВАТИКАН, 25 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. В Пальмовое воскресенье, которое совпадает с празднованием Всемирного дня католической молодежи, папа Римский Франциск обратил особое внимание на молодежь и призвал молодых людей не молчать и не быть невидимыми в обществе.

Франциск уже в шестой раз за годы своего понтификата возглавил богослужение в Ватикане по случаю Пальмового воскресенья, положив начало торжествам пасхальной недели. По традиции сначала он благословил пальмовые и оливковые ветви, с которыми тысячи священников и мирян пришли на площадь Святого Петра в Ватикане, а затем отслужил торжественную мессу перед главным храмом Римско-католической церкви.

На папском богослужении присутствовало множество молодых католиков, поскольку Пальмовое воскресение совпадает с празднованием 33-го Всемирного дня католической молодежи, который в этом году проходит на епархиальном уровне.

"Дорогая молодежь, та радость, которую Иисус вызывает в вас, для некоторых является причиной беспокойства и раздражения, потому что жизнерадостными молодыми людьми трудно манипулировать", — заявил понтифик в своей проповеди.

"Искушение заставить молодых молчать существовало всегда… Есть много способов, чтобы сделать молодых молчаливыми и невидимыми. Много способов, чтобы подвергнуть их анестезии и усыпить их, чтобы они не "шумели", чтобы не задавали вопросов и не включались в дискуссию", — сказал Франциск.

"Вам решать, надо ли кричать или молчать. Если другие молчат, если мы, пожилые и несущие ответственность люди молчим, если мир молчит и теряет радость, я спрашиваю вас: вы будете кричать? Пожалуйста, решайте прежде чем закричат камни", — отметил папа Римский.

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. В основе праздника лежит евангельский рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви. Этот праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.

Отмечать Всемирный день католической молодежи на регулярной основе предложил в 1986 году папа Римский Иоанн Павел II. С тех пор эти массовые праздники уже проходили в Буэнос-Айресе, Сантьяго-де-Компостела, Ченстохове, Денвере, Маниле, Париже, Риме, Торонто, Кельне, Сиднее, Мадриде, а также в Рио-де-Жанейро и Кракове, куда по этому случаю совершил свои зарубежные путешествия папа Франциск. 34-й Всемирный день молодежи состоится в январе 2019 года в Панаме.