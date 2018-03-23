Студентов из КНР будут готовить к священнослужению в духовных школах России

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Китайские православные студенты могут начать проходить подготовку к священнослужению в КНР в духовных школах Русской православной церкви, сообщает в пятницу служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по итогам прошедших переговоров в Пекине.

В четверг в Государственном управлении КНР по делам религий (ГУДР) прошло шестое заседание российско-китайской рабочей группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. Заседание провели председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион и заместитель начальника ГУДР Чжан Яньтун.

"Был затронут широкий круг тем, касающихся сотрудничества России и Китая в религиозной сфере, в том числе вопросы подготовки китайских православных студентов в духовных школах Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Комментируя итоги прошедших переговоров, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов уточнил РИА Новости, что диалог с государственными органами КНР, несмотря на имеющиеся трудности, "с уважением и постоянством" будет продолжен. "Одна из главных его целей – помощь в подготовке китайских православных студентов, которые в будущем станут духовными пастырями православных верующих в этой стране", — сказал Балашов.

Он отметил, что многие из китайских христиан пережили достаточно тяжелые времена и сохранили веру в годы, когда храмы были закрыты, а священников не было. В 2015 году в КНР был рукоположен отец Александр Юй Ши — первый китайский православный священник после примерно 60-летнего перерыва, что стало также результатом предшествовавших российско-китайских переговоров.

"Вслед за первым после долгого перерыва православным священником в Харбине придут другие. Надеемся, возобновятся регулярные богослужения в Эргуне, Инине, Урумчи, где храмы открыты, а священнослужителей нет. Надеемся, обретут места молитвы наши единоверцы и в других частях этой огромной страны. Будем последовательны и терпеливы, доколе не восстановится нормальная жизнь Китайской православной церкви. Первые шаги к этому уже делаются", — заключил собеседник агентства.