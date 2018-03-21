В РПЦ обеспокоены уровнем знаний школьников о русской литературе

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Инициатива регулярно знакомить российских школьников с театральными постановками на основе произведений русских классиков связана с "удручающим знанием" учащимися отечественной литературы, заявил журналистам глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) по итогам заседания президиума Общества русской словесности.

Участники президиума Общества в среду обсудили предложение, высказанное профессиональными педагогами, — периодически водить учеников всех российских школ на постановки отечественных классиков в театры юного зрителя (ТЮЗы). В заседании приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, представители Минкультуры, профессионального, педагогического сообщества, родительской общественности.

"Мы говорили о почти критическом состоянии в сфере восприятия сегодняшней молодежью тех базовых литературных произведений, на которых все мы воспитывались. Многочисленные опросы, которые проводились, говорят о том, что знают, воспринимают литературу очень плохо – даже не поверхностно, а просто ее почти не знают. Это реалии нашего сегодняшнего дня", — сказал Шевкунов журналистам. В целом, добавил он, современные школьники мало читают, а на телевидении фильмов, основанных на произведениях русской классики, "слишком мало".

По словам главы патриаршего совета, проект по приобщению школьников к русской культуре будет реализовываться созданным в рамках Общества русской словесности "Пушкинским союзом", он "вводится в жизнь" совместно с Минобрнауки и министерством культуры РФ.

"Уже достигнута договоренность и принято решение о финансовой поддержке ТЮЗов, о субсидировании новых постановок по школьной программе для всех возрастов школьников", — сказал Шевкунов. Также, добавил он, есть договоренность с министерством образования о том, что ведомство обеспечит походы на классические произведения и постановки в ТЮЗы всех российских школьников.

При этом в небольших населенных пунктах, деревнях, где нет театров юного зрителя, будут организованы гастроли артистов. Или же дети смогут посмотреть лучшие театральные постановки по детским программам на установленных больших экранах, сообщил Шевкунов. "Охват будет максимальный", — заверил он.

В декабре прошлого года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о том, что ведомство запустит в 2018 году отдельные системы поддержки гастролей детских театров и субсидирования постановок. По его данным, миллиард рублей выделяется на поддержку талантливой молодежи и 700 миллионов рублей — на поддержку детских и кукольных театров муниципального и областного подчинения.