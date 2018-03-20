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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Панихида с органом: воинов Первой мировой почтили уникальным реквиемом

18:2520.03.2018
(обновлено: 18:28 20.03.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкБой во время первой мировой войныБой во время первой мировой войны
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Единственное в мире музыкальное произведение, посвященное павшим на полях Первой мировой войны – "Братское поминовение" Александра Кастальского, состоящее из религиозных песнопений стран антигерманской коалиции, прозвучало в Большом зале Московской консерватории.

В марте 1918 года Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал так называемый "Брестский мир", ознаменовавший поражение и выход Советской России из Первой мировой войны. Страна лишилась Царства Польского ("привислинских губерний"), Прибалтики, Финляндии, Батуми и Карса, была вынуждена признать независимость Украины. По некоторым оценкам, треть населения Российской империи по итогам мирного договора потеряла свою родину.

Приказано забыть

"Это событие, наш концерт, нельзя оценить только как творческое. Оно неразрывно связано и историей Отечества нашего, и с нашей жизнью. Cегодня многие события в нашей стране  заставляют вспомнить об уроках прошлого. Мы хотели отдать память деяниям и героическим подвигам наших солдат, о которых забывают, зачастую нарочно; хотели показать, что русские люди помнят о героизме солдат, которые вступились за своих братьев", — сказал перед концертом в эфире радио "Радонеж" профессор Московской государственной консерватории Алексей Рудневский.

Первая мировая война и ее последствия для Российской империи. Архивные кадры
© РИА Новости
Первая мировая война и ее последствия для Российской империи. Архивные кадры

Рудневский руководит московским мужским камерным хором "Кастальский", который вместе с хором Саратовской митрополии, хоровой капеллой мальчиков и юношей "Дебют" и хором мальчиков и девушек Cantus исполнил в Большом зале несколько произведений "новой русской церковной музыки", написанных специально в память о погибших на столь бесславной для России войне. Помимо "Братского поминовения" известного реставратора древнерусской музыки Александра Кастальского, прозвучали редкий отрывок из "Деметственной литургии" Александра  Гречанинова и несколько песнопений автора духовных композиций, до сих пор звучащих во всех православных храмах —Александра Чеснокова.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКонцерт в Большом зале Московской консерватории
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Концерт в Большом зале Московской консерватории

"Построение концерта отражает эпоху, мы исполняем произведения трех авторов, максимально полно представляющих "новую духовную музыку" начала века. Представляете, сто лет назад достаточно серьезно рассматривалась возможность включения органа в православное богослужение. Сейчас это, конечно, странно звучит", — отмечает Рудневский.

Орган как православный инструмент

Партию органа в "Поминовении" исполнила профессор Московской консерватории, народная артистка России, органистка и "просто очаровательная женщина", как написано на страничке хора "Кастальский" в Facebook, Любовь Шишханова. По ее словам, уникальность звучания инструмента в "православном по сути" произведении до сих пор пленяет слушателей.

"Органное сопровождение уникально, потому как для русской церковной музыки совершенно нетипично. Просто Кастальский очень любил орган как инструмент, и первая версия поминовения произведения была написана именно для органа и хора. Я выучила этот вариант всего за месяц,  в 1996 году, и до сих пор мне хочется снова и снова исполнять его", — рассказывает Шишханова.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкДень Святых Петра и Февроньи в храме Александра Невского в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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День Святых Петра и Февроньи в храме Александра Невского в Челябинске

Органная версия сочинения, которую композитор не стал публиковать, послужила  основой для оркестрового варианта, а позднее для хорового исполнения a capello на церковнославянском языке. Только в конце девяностых годов ХХ века партитура под другим названием была найдена под другим названием в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Колокольный волжский звон

В концерте принял  участие Владимир Дегтярев – старший звонарь Ярославской епархии, ведущий преподаватель Ярославской школы колокольного искусства.Он привез на сцену звонницу собственной работы. Колокола для нее были отлиты на фабрике братьев Шуваловых в ярославском Тутаеве. По словам Рудневского, все музыкальное произведение, по задумке автора сочетающее православные, католические и англиканские песнопения, в результате стало "пронизано" звонами русской заупокойной литургии.

"Для меня концерт стал откровением. Я никогда не слышала ничего подобного. Не знаете, где можно снова услышать такую музыку?", — спросила у корреспондента РИА Новости одна из гостей консерватории.  До сегодняшнего дня "Братское поминовение" исполнялось в годовщину начала Первой мировой войны в немецком Кельне и австрийском Граце.

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