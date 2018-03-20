Весенний фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 7 по 15 апреля

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общегородской фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 7 по 15 апреля в Москве, к празднику уже готовят 38 площадок по всему городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"В этом году фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу", — написал мэр в своем официальном Twitter-аккаунте.

В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 марта 2018 г.

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По его словам, особенностью фестиваля этого года станет тема благотворительности: посетители смогут узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным.