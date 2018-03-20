Патриарха Кирилла ждут с визитом в Белоруссии 13 октября

МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белоруссию запланирован на 13 октября, сообщил во вторник митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии.

Ранее митрополит Павел сообщал, что осенью 2018 года в Белоруссии планируется провести заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), такое решение принял патриарх.

"Намечено проведение заседания Священного синода в Республике Беларусь, ожидается приезд святейшего патриарха, постоянных и временных членов синода 13 октября нынешнего года", — сказал предстоятель Белорусской православной церкви журналистам.

Митрополит Павел отметил, что план предстоящих мероприятий пока не утвержден, однако заседание Священного синода запланировано в Минске на 15 октября.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.