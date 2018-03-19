Иконостас московского храма делают из одного из старейших дубов столицы

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Иконостас строящегося храма в честь 12-ти апостолов в столичном районе Ховрино будет изготовлен из трехсотлетнего дуба; сама церковь является одной из самых необычных в рамках программы строительства новых храмов в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба куратора программы, депутата Госдумы РФ Владимира Ресина.

"Деревянный с шатровым завершением храм возводится из лиственницы по традиционным технологиям. Все строится вручную, включая сборку, как это делали встарь древние мастера. Традиции деревянного храмового зодчества бережно хранятся и по сей день, и сегодня считаются одним из самых экологически чистых стандартов строительства в целом", — сказал Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, дерево – "само по себе материал теплый, всегда притягивает людей". Но основание у храма – бетонное, внизу расположен еще один храм – нижний. Строители намерены применить в будущем подобный проект и на других площадках Москвы.

"При этом четверик размером 11 на 11 квадратных метров сделан без единой опоры благодаря системе клееных балок, поддерживающих конструкцию, — продолжил Ресин. — Балки особые — со стальной начинкой. Таких технологий в столице еще не применяли. Это позволило деревянный храм сделать значительно больших размеров".

Сегодня на храм уже установлены крест и купол, заканчивается внутренняя отделка помещений, идет работа над иконостасом. Как рассказал настоятель прихода священник Илья Боярский, он будет деревянным, резным, над ним работают мастера Троице-Сергиевой лавры. Иконостас изготавливают из трехсотлетнего дуба, стоявшего еще в прошлом году у некрополя Донского монастыря.

"Это был один из старейших дубов Москвы, и когда он после прошлогоднего урагана рухнул, мы передали ценную древесину приходу храма 12 апостолов — пусть частичка нашей 300-летней истории переместится в новый храм", — пояснил наместник монастыря епископ Бронницкий Парамон.