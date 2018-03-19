Католикос всех армян поздравил Путина с победой на выборах

ЕРЕВАН, 19 мар – РИА Новости. Глава Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикос всех армян Гарегин II направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента России, сообщили в понедельник в пресс-канцелярии первопрестольного Св. Эчмиадзина – духовного центра ААЦ.
Гарегин II отметил, что Путин пользуется любовью и уважением армянского народа.
Выборы президента России прошли в воскресенье. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.