Католикос всех армян поздравил Путина с победой на выборах

ЕРЕВАН, 19 мар – РИА Новости. Глава Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикос всех армян Гарегин II направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента России, сообщили в понедельник в пресс-канцелярии первопрестольного Св. Эчмиадзина – духовного центра ААЦ.

"Ваша бесспорная победа – яркое свидетельство исключительного доверия благочестивого народа России к вам, вашей многогранной деятельности, вашему видению дальнейшего развития родины, ее благополучия, роли Российской Федерации на мировой арене", — говорится в послании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Гарегин II отметил, что Путин пользуется любовью и уважением армянского народа.

Выборы президента России прошли в воскресенье. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.