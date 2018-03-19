"Подвиг, а не самоубийство": в РПЦ вспомнили летчика Филипова

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Поступок погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова, с точки зрения Церкви, является подвигом — в этом случае речь идет не о самоубийстве, а о гибели на войне, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Российский самолет Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Пилот — заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов — катапультировался, но погиб в бою террористами. Летчик подорвал себя гранатой, находясь в окружении боевиков.

Отвечая на вопрос о том, является ли с точки зрения православия грехом самоубийство в условиях военных действий в безвыходном положении, митрополит Иларион пояснил, что Церковь считает самоубийство смертным грехом в том случае, если оно совершается из разного рода эгоистических соображений.

"Эгоистические соображения — это любые соображения, которые связаны с нежеланием человека жить по тем или иным причинам, не связанным с жизнью других людей. Но если, например, человек бросается на амбразуру для того, чтобы защитить людей от гибели, то это не самоубийство, а подвиг", — сказал глава ОВЦС, слова которого приводит в понедельник пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Он пояснил, что ситуация, в которой оказался Роман Филипов, "не была самоубийством – это была гибель на войне, и именно поэтому он прославлен как герой России, а с точки зрения Церкви то, что он совершил, является подвигом".

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