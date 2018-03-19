Патриарх: яркая победа Путина на выборах говорит о единстве россиян

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поздравил президента РФ Владимира Путина с новым избранием на пост главы государства и назвал его "общенациональным лидером", сплотившим вокруг себя россиян.

"От лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Ваша убедительная победа на выборах в условиях открытой и честной процедуры при высокой явке избирателей свидетельствует о сплочении вокруг вас россиян, принадлежащих к разным национальностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным группам и даже к различным политическим взглядам", — говорится в тексте поздравления патриарха, который распространила его пресс-служба.

Как отметил предстоятель РПЦ, результаты волеизъявления людей свидетельствуют "о совпадении чаяний народных" с видением избранным президентом "будущего России — миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, сформировавших нашу нацию".

"Да хранит вас Господь в добром здравии душевном и телесном и да даст силы осуществлять задуманные планы, столь решительно поддержанные нашим народом", — отметил патриарх.

Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу на президентских выборах с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов, за него проголосовали более 56 миллионов человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей.