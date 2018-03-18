Доктору Рошалю передали премию всемирной Мусульманской Ахмадийской общины

ЛОНДОН, 18 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Вручение Премии мира всемирной Мусульманской Ахмадийской общины, лауреатом которой за 2017 год стал известный детский хирург Леонид Рошаль, прошло в субботу вечером в Лондоне.

Как передает корреспондент РИА Новости, сам врач не смог приехать на вручение из-за занятости, за него премию из рук халифа (лидера) общины Хазрата Мирзы Масрура Ахмада получила руководитель отдела внешних научных связей научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Ангелина Алексеева.

О том, что Рошаль стал лауреатом премии организаторы сообщили РИА Новости 16 февраля. Церемония награждения приурочена к проводимому общиной 15-му Национальному симпозиуму мира.

"Его (Рошаля) можно считать детским врачом мира, потому, что он помогает детям, раненным и в конфликтах, и в технологических катастрофах, и в любых других случаях… во многих странах. Он делает все, чтобы помочь детям… Он оказался прав в подходе к детской хирургии. Согласно его подходу, мобильная группа специалистов прибывает на место ЧП и оказывает помощь. Благодаря такому подходу существенно снизилось количество смертей, инвалидностей, ампутаций. А вы понимаете, как это важно для растущих детей", — сказала, получая премию Алексеева.

Симпозиум мира проводится Ахмадийской общиной ежегодно, на него собираются более тысячи делегатов из разных стран, в том числе общественные деятели, ученые, деятели культуры, парламентарии, дипломаты и представители разных религиозных конфессий. Симпозиум собрался в самой большой мечети Соединенного Королевства Байтуль-Футух, расположенной на юге Лондона. В этом году на него приехали представители из 30 стран.

Леонид Рошаль родился 27 апреля 1933 года. Он основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства. Рошаль — автор и соавтор 250 научных работ, в том числе семи монографий. Имеет восемь свидетельств на изобретения. Он является экспертом Всемирной организации здравоохранения. Доктор Рошаль первым в мире инициировал создание мобильных специализированных хирургических бригад для оказания помощи детям в горячих точках — такие бригады созданы в 33 регионах России.

В 1988 году Рошаль участвовал в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении. Он принимал участие в оказании помощи детям Грузии, Алжира, Индии, Японии, Египта, Пакистана, Индонезии, Гаити (после землетрясений), Башкирии (после железнодорожной катастрофы), военных конфликтах в Югославии, Нагорном Карабахе, Газе и в Румынии (после революции). Рошаль вел переговоры с террористами во время террористического акта на Дубровке (в 2002году): благодаря его участию из здания Театрального центра были выведены восемь детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. Также вел переговоры с террористами во время террористического акта в Беслане (в 2004 году).