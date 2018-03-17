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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Святой вместо пинты: приживется ли в России святой Патрик

08:0017.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДень Святого Патрика в Россиийском православном университетеДень Святого Патрика в Россиийском православном университете
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Алексей Михеев

Парад в День святого Патрика в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Jewel Samad
Когда мир становится зеленым: традиции праздника святого Патрика
Небесный покровитель Ирландии святой Патрик ассоциируется во всем мире с шумными уличными гуляньями, сопровождаемыми употреблением традиционных для страны алкогольных напитков. Парады и музыкальные фестивали в его честь уже много лет проходят и в российской столице. А недавно просветитель Ирландии был включен в святцы Русской православной церкви. Прибавило ли это ему популярности и как православным верующим отмечать его день — в материале РИА Новости.

"Патрик наш!" — бурно отреагировали соцсети на прошлогоднее решение Священного синода. До этого в Русской церкви святого Патрика почитали лишь отдельные общины. Теперь вместе с ним канонизировали еще 14 святых, живших в Европе до раскола единой христианской Церкви на западную и восточную.

Нерусские корни

"А зачем нам вообще западный святой?" — этот вопрос задавали многие. "Он же католик!" — возмущались некоторые. Все точки над i постарался расставить митрополит Калужский и Боровский Климент. Он объяснил, что при принятии решения Синод руководствовался свидетельствами о безупречном исповедании этими святыми православной веры, отсутствием их имен в спорах между христианами Запада и Востока и современным их почитанием в зарубежных епархиях Русской церкви.

Парад в честь дня Святого Патрика на Старом Арбате. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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РПЦ будет отмечать День святого Патрика
"Святой Патрик крестил тысячи людей и приводил к вере ирландских королей. Мы воспринимаем его, как грузины воспринимают свою святую Нину. Апологеты так называемого русского христианства почему-то совершенно забывают, что святитель Николай был совсем не русским человеком", — говорит священник русского собора Петра и Павла в Дублине отец Николай Евсеев.

Ирландцы, по его мнению, вообще очень близки русским по духу — с ними легко общаться и сразу находятся темы для разговора, добавляет он.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДень Святого Патрика в Российском православном университете
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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День Святого Патрика в Российском православном университете

Не пивом единым

В России пока нет ни храма, посвященного апостолу Ирландии, ни даже его иконы. Да и сам день его памяти Русская церковь празднует не 17 марта, как западный мир, а спустя две недели — по юлианскому календарю. Но в любом случае обе эти даты приходятся на строгие у православных дни Великого поста. Впрочем, по выходным церковный устав разрешает выпить немного вина.

Парад в День святого Патрика в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
День Святого Патрика
"Купим "Гиннесса" (знаменитое ирландское пиво. — Прим. ред.), сварим креветок и посидим после службы. Все остальное — на Пасху", — рассказывает настоятель одного из подмосковных храмов, попросивший не называть его имени. Креветки, как и прочие морепродукты, церковный великопостный устав также не запрещает по выходным.

"Большинство из тех, кто отмечает этот день пивом и гуляньями, — люди нецерковные. А для церковных людей важнее всего молитвенное почитание святого. К сожалению, именно это забывается в светской традиции: столько снято роликов и написано статей о Дне святого Патрика, но в них ничего нет о том, почему он стал святым", — сетует отец Николай.

Русские на вершине горы

Впрочем, нравится это кому-то или нет, День святого Патрика давно стал своего рода "днем Ирландии". Отчасти, по словам православного священнослужителя, это связано  с продолжающейся секуляризацией Европы и всего западного мира. Но Церковь, традиционно сильная на ирландской земле, рук не опускает.

Шествие в честь Дня святого Патрика на Старом Арбате
© Фото : Александр Казаков
В РПЦ уважают День святого Патрика, но соблюдают пост
"На вершине горы Крох стоит небольшая часовня, летом мы служим там литургию. С каждым годом с нами поднимается все больше людей, хотя многим это нелегко.  Но все же уже три года мы поддерживаем такую благочестивую традицию — молимся там, где, по преданию, святой Патрик 40 дней провел в молитве перед тем, как принести островитянам христианство", — рассказывает отец Николай.

По другому преданию, на вершине Кроха просветитель Ирландии молился перед своей смертью, а в последний час бросил в воздух колокол, прося Бога, чтобы в стране не иссякла вера. Колокол подхватили ангелы. И они же охраняли могилу святого в первую ночь.

"Великий пост заканчивается, скоро Пасха. Наш храм не всегда может вместить всех, кто приходит в этот день. Очень хочется пожелать, чтобы верующие в России по возможности чаще обращали свои молитвы к замечательным святым ирландской земли", — заключает священник.

Тем временем один из ведущих производителей ирландского виски ко Дню святого Патрика анонсировал закрытую вечеринку в Москве с участием рэпера из Австралии. Главной темой станет "бархоппинг" — поход по питейным заведениям в компании друзей.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники парада в честь празднования Дня святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники парада в честь празднования Дня святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве
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