Святой вместо пинты: приживется ли в России святой Патрик

Алексей Михеев
"Патрик наш!" — бурно отреагировали соцсети на прошлогоднее решение Священного синода. До этого в Русской церкви святого Патрика почитали лишь отдельные общины. Теперь вместе с ним канонизировали еще 14 святых, живших в Европе до раскола единой христианской Церкви на западную и восточную.
Нерусские корни
"А зачем нам вообще западный святой?" — этот вопрос задавали многие. "Он же католик!" — возмущались некоторые. Все точки над i постарался расставить митрополит Калужский и Боровский Климент. Он объяснил, что при принятии решения Синод руководствовался свидетельствами о безупречном исповедании этими святыми православной веры, отсутствием их имен в спорах между христианами Запада и Востока и современным их почитанием в зарубежных епархиях Русской церкви.
Ирландцы, по его мнению, вообще очень близки русским по духу — с ними легко общаться и сразу находятся темы для разговора, добавляет он.
Не пивом единым
В России пока нет ни храма, посвященного апостолу Ирландии, ни даже его иконы. Да и сам день его памяти Русская церковь празднует не 17 марта, как западный мир, а спустя две недели — по юлианскому календарю. Но в любом случае обе эти даты приходятся на строгие у православных дни Великого поста. Впрочем, по выходным церковный устав разрешает выпить немного вина.
"Большинство из тех, кто отмечает этот день пивом и гуляньями, — люди нецерковные. А для церковных людей важнее всего молитвенное почитание святого. К сожалению, именно это забывается в светской традиции: столько снято роликов и написано статей о Дне святого Патрика, но в них ничего нет о том, почему он стал святым", — сетует отец Николай.
Русские на вершине горы
Впрочем, нравится это кому-то или нет, День святого Патрика давно стал своего рода "днем Ирландии". Отчасти, по словам православного священнослужителя, это связано с продолжающейся секуляризацией Европы и всего западного мира. Но Церковь, традиционно сильная на ирландской земле, рук не опускает.
По другому преданию, на вершине Кроха просветитель Ирландии молился перед своей смертью, а в последний час бросил в воздух колокол, прося Бога, чтобы в стране не иссякла вера. Колокол подхватили ангелы. И они же охраняли могилу святого в первую ночь.
"Великий пост заканчивается, скоро Пасха. Наш храм не всегда может вместить всех, кто приходит в этот день. Очень хочется пожелать, чтобы верующие в России по возможности чаще обращали свои молитвы к замечательным святым ирландской земли", — заключает священник.
Тем временем один из ведущих производителей ирландского виски ко Дню святого Патрика анонсировал закрытую вечеринку в Москве с участием рэпера из Австралии. Главной темой станет "бархоппинг" — поход по питейным заведениям в компании друзей.