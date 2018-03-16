С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Несколько пожилых людей из числа сторонников осужденного за педофелию священника Глеба Грозовского устроила коллективный молебен в холле Ленинградского областного суда, передает корреспондент РИА Новости.

Приозерский городской суд Ленобласти 17 января признал Грозовского виновным. Установлено, что священник надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Суд назначил Грозовому 14 лет колонии строгого режима, а также обязал его выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

На 16 марта было назначено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор. Журналистов и слушателей не пропустили дальше холла в связи с тем, что слушание дела проходит в закрытом режиме. Судебные приставы запретили фото и видеосъемку в здании.

Группа сторонников совершает молебное пение 90 псалома ("Живый в помощи"), тропаря Крестовоздвижения и других песнопений. Некоторые держат в руках иконы. Во время пения молящиеся делают земные поклоны.

"Спаси, Господи и помилуй раба Божьего Глеба и утверди его невиновность", — пропела одна из женщин.

Приставы после нескольких настоятельных просьб прекратить проведение коллективного религиозного мероприятия в здании суда не вмешиваются в происходящее.

Одну из женщин несколько раз предупредили о возможности привлечения ее к административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.

После окончания заседания к журналистам и сторонникам Грозовского вышел адвокат Михаил Уткин и объявил, что заседание отложено на 13 апреля в связи с необходимостью уведомить сторону потерпевших.

Уголовное дело в отношении советника гендиректора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Гатчинского района Ленинградской области Глеба Грозовского было возбуждено осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.

Еще находясь за границей священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора опубликовал сообщение, в котором отметил, что это утверждение Грозовского "не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде".

С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями.