С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Несколько пожилых людей из числа сторонников осужденного за педофелию священника Глеба Грозовского устроила коллективный молебен в холле Ленинградского областного суда, передает корреспондент РИА Новости.
На 16 марта было назначено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор. Журналистов и слушателей не пропустили дальше холла в связи с тем, что слушание дела проходит в закрытом режиме. Судебные приставы запретили фото и видеосъемку в здании.
Группа сторонников совершает молебное пение 90 псалома ("Живый в помощи"), тропаря Крестовоздвижения и других песнопений. Некоторые держат в руках иконы. Во время пения молящиеся делают земные поклоны.
"Спаси, Господи и помилуй раба Божьего Глеба и утверди его невиновность", — пропела одна из женщин.
Приставы после нескольких настоятельных просьб прекратить проведение коллективного религиозного мероприятия в здании суда не вмешиваются в происходящее.
Одну из женщин несколько раз предупредили о возможности привлечения ее к административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.
После окончания заседания к журналистам и сторонникам Грозовского вышел адвокат Михаил Уткин и объявил, что заседание отложено на 13 апреля в связи с необходимостью уведомить сторону потерпевших.
Еще находясь за границей священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора опубликовал сообщение, в котором отметил, что это утверждение Грозовского "не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде".
С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями.