Древняя базилика обрушилась в Неаполе

РИМ, 16 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Частичное обрушение базилики Сан-Паоло-Маджоре и прилегающего к ней бывшего монастыря произошло в пятницу утром в историческом центре итальянского Неаполя, сообщает местная пожарная служба.

В здании монастыря шли ремонтные работы. Обрушились строительные леса и часть стен религиозного сооружения. На место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Как сообщалось ранее, при обрушении здания трое рабочих получили легкие травмы. По данным пожарной службы, еще одного рабочего извлекли из-под завалов и передали медикам.

Базилика Сан-Паоло-Маджоре расположена на месте языческого храма I века и средневековой церкви, построенной в честь победы войск Неаполя над сарацинами. Ее строительство в нынешнем виде было завершено в начале XVIII века.