ИППО призвало Россию и ЕС к реализации совместных масштабных гумпроектов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) призвало Совет ООН по правам человека, ОБСЕ и Совет Европы активнее взаимодействовать с Россией в реализации "масштабных международных гуманитарных проектов", направленных на защиту гонимых христиан Ближнего Востока, говорится в поступившем в четверг в РИА Новости заявлении ИППО по итогам прошедшего в Центре ИППО в Москве обсуждения.

"Участники международного круглого стола считают первостепенной задачей осуществление совместных масштабных международных гуманитарных проектов, направленных на оказание действенной помощи и поддержки страдающим от насилия и дискриминации христианам, представителям других конфессий, а также оказание им материальной, юридической, политической, моральной помощи и поддержки. Призываем политиков из разных стран, национальные, региональные, международные общественные и гуманитарные организации поднять свой голос в защиту прав христиан Ближнего Востока, Северной Африки и в целом в мире", — говорится в заявлении.

Как полагают в ИППО, особую роль в этом должен сыграть межрелигиозный диалог с представителями ислама и других религий. Необходимо восстановить национальное согласие и единство всех этноконфессиональных групп, отмечается в обращении.

"Императорское православное палестинское общество как старейшая международная неправительственная организация готова к широкому сотрудничеству и намерена продолжать отстаивать права и интересы христиан в Совете ООН по правам человека, ОБСЕ, Совете Европы, а также в рамках других многосторонних механизмов в области прав человека. Только совместными усилиями можно выработать эффективный глобальный механизм противодействия дискриминации по религиозному признаку, последовательно выступать за межрелигиозный мир, согласие и добрососедство между народами, населяющими Ближний Восток", — заявили в ИППО.

Императорское православное палестинское общество возглавляется бывшим премьер-министром РФ Сергеем Степашиным. Общество — старейшая некоммерческая организация России, которая еще до революции покупала земли в Палестине, строила странноприимные дома, иную инфраструктуру для обслуживания православных паломников, и в последние десятилетия возвращается к прежним направлениям деятельности.