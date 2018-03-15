Книги патриарха Кирилла представят у Эйфелевой башни

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Презентация новых трудов предстоятеля Русской православной церкви пройдет в самом центре Парижа – в здании Российского православного духовно-культурного центра, сообщает в четверг официальный сайт Московской патриархии.

"Будут представлены новые тома Собрания трудов патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вышедшие в серии "Слово к ближним и дальним". В них включены слова, выступления и обращения предстоятеля, произнесенные во время поездок по России, странам ближнего и дальнего зарубежья", говорится в сообщении.

Гостям меропориятия так же будут представлены два только что изданных сборника:"Живая память:святые и мы" и "О смыслах". Первый посвящен прославленным подвижникам, в том числе пострадавшим от советских репрессий новомученикам и исповедникам ХХ века Русской. В книге "О смыслах" собраны мысли патриарха по большинству ключевых тем церковной и общественной повестки.

Еще одной новинкой станет четвертый выпуск серии "Слово святейшего патриарха", состоящей из небольших книг компактного формата (pocket books). Очередной том называется "В годину тяжкую Богом избранный" и посвящен столетию интронизации святителя Московского Тихона – первого патриарха Всероссийского после двухсот лет подчинения Церкви государству.

"Книги адресованы широкому кругу читателей, интересующихся служением предстоятеля Русской православной церкви, а также тем, кто обращается в своей общественной деятельности к слову патриарха Московского и всея Руси", отмечает сайт Корсунской епархии.

Церемония закладки первого камня на месте строительства православного центра прошла в Париже в апреле 2015 года. Пятью годами ранее Управделами президента России выкупило участок для него на набережной Бранли. Центр представляет собой православный собор с одним большим и четырьмя маленькими куполами. При этом церковные каноны здесь сочетаются с инновациями –купола храма сделаны из сплава золота и палладия.

Открытие центра, по словам руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископа Венского и Будапештского Антония, стало историческим событием — с 30-х годов прошлого века русская община во Франции совершала богослужения в подвале велосипедной фабрики.

