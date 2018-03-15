РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Книги патриарха Кирилла представят у Эйфелевой башни

15:5515.03.2018
1140
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкРусский духовно-культурный центр открылся в ПарижеРусский духовно-культурный центр открылся в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Презентация новых трудов предстоятеля Русской православной церкви пройдет в самом центре Парижа – в здании Российского православного духовно-культурного центра, сообщает в четверг официальный сайт Московской патриархии.

"Будут представлены новые тома Собрания трудов патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вышедшие в серии "Слово к ближним и дальним". В них включены слова, выступления и обращения предстоятеля, произнесенные во время поездок по России, странам ближнего и дальнего зарубежья", говорится в сообщении.

Гостям меропориятия  так же будут представлены два только что изданных сборника:"Живая память:святые и мы" и "О смыслах". Первый посвящен прославленным подвижникам, в том числе пострадавшим от советских репрессий новомученикам и исповедникам ХХ века Русской. В книге "О смыслах" собраны мысли патриарха по большинству ключевых тем церковной и общественной повестки.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл прибыл в Париж, чтобы освятить новый кафедральный собор

Еще одной новинкой станет четвертый выпуск серии "Слово святейшего патриарха", состоящей из небольших книг компактного формата (pocket books). Очередной том называется "В годину тяжкую Богом избранный" и посвящен столетию интронизации святителя Московского Тихона – первого патриарха Всероссийского после двухсот лет подчинения Церкви государству.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа презентации новых книг серии "Слово к ближним и дальним" патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 14 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На презентации новых книг серии "Слово к ближним и дальним" патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 14 марта 2018

"Книги адресованы широкому кругу читателей, интересующихся служением предстоятеля Русской православной церкви, а также тем, кто обращается в своей общественной деятельности к слову патриарха Московского и всея Руси", отмечает сайт Корсунской епархии.

Церемония закладки первого камня на месте строительства православного центра прошла в Париже в апреле 2015 года. Пятью годами ранее Управделами президента России выкупило участок для него на набережной Бранли. Центр представляет собой православный собор с одним большим и четырьмя маленькими куполами. При этом церковные каноны здесь  сочетаются с инновациями –купола храма сделаны из сплава золота и палладия.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСвято-Троицкий собор на территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже на набережной Бранли рядом с Эйфелевой башней
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Свято-Троицкий собор на территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже на набережной Бранли рядом с Эйфелевой башней

Открытие центра, по словам руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископа Венского и Будапештского Антония,  стало историческим событием — с 30-х годов прошлого века русская община во Франции совершала богослужения в подвале велосипедной фабрики.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
RUKAPOMOHI
А не далеко ли собрался патриарх, чтобы знакомить православных со своими трудами? Может РПЦ уже правильнее писать как ФПЦ?
16:13
15.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена